Emmanuel Macron « frappé » par Brigitte : la scène inattendue captée au Vietnam [VIDÉO]

Un incident impliquant le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, lors de leur visite au Vietnam, dimanche 25 mai. La scène largement diffusée en ligne a provoqué une vague de réactions, poussant l’Élysée à présenter des explications.

Le président français vient de démarrer une tournée en Asie, qui le mènera jusqu’au vendredi prochain en Indonésie puis à Singapour. Et pourtant, ce voyage est sur toutes les lèvres, en raison du geste inattendu de Brigitte à Emmanuel Macron.

Le geste de Brigitte envers Emmanuel Macron, filmé à leur descente de l’avion au Vietnam, a suscité de vives réactions sur la toile. À l’ouverture des portes de l’avion, les caméras ont, en effet, saisi une scène lunaire du couple Macron.

Le président français reçoit un coup au visage : la vidéo du couple Macron fait réagir

Les images, tournées dimanche soir par l’agence américaine Associeted Press à l’aéroport d’Hanoï, montrent la porte de l’avion présidentiel qui s’ouvre, et la silhouette d’Emmanuel Macron qui apparaît encore à l’intérieur de son appareil.

À ce moment-là, une personne, dont le corps est partiellement hors champ, lève brusquement les deux mains vers le visage du président français, dans un geste pouvant être interprété comme un léger coup. Surpris, Macron se saisit rapidement et tourne pour faire un salut vers l’extérieur.

Si on ne voit pas exactement à qui appartiennent ces mains, on voit que cette personne est habillée en rouge. Quelques secondes plus tard, lorsque le couple a descendu les marches de l’avion, on découvre que Brigitte Macron portait une veste rouge.

L’Élysée donne une autre interprétation de l’incident

Le couple présidentiel s’engage dans l’escalier de l’avion, Emmanuel Macron tend le bras à son épouse Brigitte, comme à son habitude, mais cette dernière l’ignore et se tient à la main courante de la passerelle.

Les images de cette scène ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. De son côté, l’Élysée a d’abord démenti la véracité de cette séquence, avant qu’elle ne soit identifiée. Par ailleurs, un proche du président français a évoqué, auprès de la presse, « une banale chamaillerie » du couple Macron.

« C’est un moment de complicité où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant« , ajoute la même source qui pointe du doigt les commentaires négatifs sur la toile.

