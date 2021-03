Emirats arabes Unis : un nouveau type de visa lancé

Lors d’un conseil gouvernemental qui a eu lieu au palais de la nation aux Émirats Arabes Unis, la décision de lancer un nouveau type de visa a été prise. Il s’agit d’un visa de travail virtuel.

Cette décision a été prise par le conseil, en présence de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï et premier ministre des Émirats Arabes Unis. Le premier ministre avait également indiqué, via son compte officiel sur le réseau social Twitter, que cette décision va permettre “aux employés du monde entier de vivre et de travailler à distance depuis les Émirats arabes unis, même si leurs entreprises sont basées dans un autre pays”.

Un nouveau type de visas aux Émirats

En effet, ce nouveau type de visas vise à permettre a son détenteur de résider sur le territoire des Émirats même s’il travaille pour le compte d’une entreprise qui n’est pas basée au sein de ce pays. Cela n’était pas possible auparavant, car pour s’installer aux EAU, il fallait détenir un contrat de travail sur place.

Pour le Premier ministre émirati, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, cette décision, et d’autres encore, sont basées sur le fait que les Émirats Arabes Unis soient “une capitale économique mondiale”, a-t-il précisé sur son compte Tweeter.

Outre la décision de lancer ce visa de travail virtuel, la réunion qui a été tenue au palais de la nation, a permis également de lancer un système d’entrées multiples pour toutes les nationalités pour les visas touristiques. Cette décision vise ainsi à renforcer le statut des Émirats arabes Unis en tant que capitale économique mondiale, selon le tweet du premier ministre Émirati.