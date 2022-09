Emirates : augmentation du nombre de vols avec l’Algérie

Avec la reprise des vols, suite au ralentissement dû à la pandémie de la COVID-19 ces dernières années, la demande des voyageurs est en continuelle hausse et les compagnies aériennes doivent adapter leurs offres.

Les Algériens, eux aussi veulent plus de vols vers et depuis l’Algérie, et ce concernant de nombreuses destinations. C’est dans ce cadre qu’Emirates prend l’initiative d’accroitre la fréquence de ses vols vers l’Algérie.

Présentement, la compagnie aérienne dessert déjà quatre vols par semaine entre Dubaï et Alger, mais cela n’a pas l’air de répondre à la demande actuelle. C’est pour cela qu’Emirates compte ajouter un aller-retour par semaine à partir du 7 octobre 2022.

Ce vol sera programmé tous les vendredis. Le vol EK758 partira d’Alger à 15h45 pour débarquer à Dubaï le samedi à 01h05. Quant au retour, c’est-à-dire le vol EK757, il décollera depuis Dubaï à 08h45 pour arriver à Alger à 12h55.

En plus des vols pour les voyageurs lambda, la compagnie compte aussi augmenter son activité commerciale avec l’Algérie. En effet, la compagnie va permettre le transport d’approximativement 30 à 40 tonnes supplémentaires en fret grâce à l’ajout de ce vol.

Emirates desservira donc, à partir du début du mois d’octobre cinq vols par semaine.

Air Algérie : quel programme pour Dubaï en Septembre ?

Air Algérie dessert plusieurs vols entre Dubaï et l’Algérie. Depuis Dubaï, l’ensemble des départs se font depuis l’Aéroport de Dubaï (DXB) aux Émirats Arabes Unis. Pour le mois de septembre, la compagnie aérienne nationale ne propose pas moins de trente (30) offres entre Dubaï et Alger aller-retour.

Pour se munir d’un billet d’avion aller-retour en septembre, il faut compter au moins 1193 euros. A titre d’exemple, pour un aller le lundi 26 septembre 2022 depuis Dubaï, et un retour depuis la ville d’Alger le dim. 9 octobre, il faut prévoir exactement 1193 euros.

Les billets d’avion peuvent atteindre des sommes beaucoup plus importantes. Le tarif atteint 1257€ pour un aller-retour entre le 21 septembre et le 9 octobre et ne cesse d’augmenter jusqu’à atteindre les 1288€ euros le 30 septembre 2022.