Emirates Rejoint un Consortium pour les Carburants d’Aviation Renouvelables

Le consortium, Air-CRAFT, est soutenu par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis et l’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis, et comprend huit entités fondatrices : ADNOC, Boeing, Emirates, ENOC Group, Etihad, Honeywell, Khalifa University, et Masdar.

Alger, Algérie, 26 novembre 2023 – Dans le cadre de l’Année de la durabilité des Émirats arabes unis, et lors de la 3e Conférence de l’OACI sur l’aviation et les carburants alternatifs (CAAF/3) qui s’est tenue à Dubaï, huit entités fondatrices ont annoncé le lancement du « Air-CRAFT » initiative – un consortium de recherche basé aux Émirats arabes unis axé sur le développement, la production et la mise à l’échelle de technologies de carburant d’aviation durable (SAF).

Air-CRAFT, ou Centre des Émirats arabes unis pour les technologies de carburants renouvelables et avancées pour l’aviation, est une initiative unique en son genre qui rassemblera des entités tout au long de la chaîne de valeur – décideurs industriels, régulateurs de l’aviation, producteurs de carburant, universités et chercheurs, les constructeurs d’avions et de groupes motopropulseurs et les exploitants de compagnies aériennes. Bien que basé aux Émirats arabes unis, le consortium collaborera également avec les entités internationales concernées et accueillera favorablement leur participation au fur et à mesure de sa progression. La nouvelle initiative a été annoncée en marge de la CAAF/3 et avant la COP28.

Air-CRAFT est soutenu par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis. «Le secteur de l’aviation revêt une grande importance en tant que contributeur clé au PIB et en tant que secteur cible de notre solide campagne de décarbonation», a déclaré Son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures. «Les Émirats arabes unis se sont engagés à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, et cet objectif ne peut être atteint qu’en réduisant considérablement les émissions à tous les niveaux. Air-CRAFT contribuera grandement à soutenir la décarbonation du secteur de l’aviation, contribuant ainsi à le rendre résilient et durable à l’avenir».

Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie des Émirats arabes unis et président de la GCAA, a déclaré : «La présentation d’Air-CRAFT au CAAF3 à Dubaï souligne l’engagement des Émirats arabes unis à accélérer la production de carburant durable d’aviation (SAF), en unissant le gouvernement et le secteur privé, et le monde universitaire pour une poussée collective vers des pratiques aéronautiques durables». Ben Touq ajoute : «Aligné sur l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce consortium, le plus grand et le plus unique dans l’industrie SAF, représente un pas substantiel vers un avenir de l’aviation plus vert, et nous sommes impatients d’avoir un impact positif significatif grâce à lui».

La collaboration soutient les principes de la feuille de route nationale SAF des Émirats arabes unis et l’objectif de zéro émission nette de l’industrie de l’aviation commerciale d’ici 2050. Aujourd’hui, lors de la CAAF/3, les hauts représentants des huit entités du consortium ont signé un accord de collaboration stratégique pour lancer l’initiative Air-CRAFT.

Les sujets de recherche potentiels à Air-CRAFT comprennent les évaluations d’impact environnemental, l’optimisation des matières premières et des processus, ainsi que les évaluations technico-économiques. Air-CRAFT établira également des liens pertinents avec d’autres institutions universitaires et de recherche aux Émirats arabes unis et à l’échelle internationale.

Le gouvernement américain soutient la connexion d’Air-CRAFT à l’accord intergouvernemental de «Partenariat pour accélérer la transition vers une énergie propre» (PACE) entre les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Les partenaires industriels et institutionnels du consortium fourniront la demande du marché, l’expertise et la technologie pour soutenir la recherche sur la production de carburants alternatifs pour le secteur de l’aviation, et lancent une invitation ouverte aux entités des Émirats arabes unis et internationales à rejoindre le consortium. Air-CRAFT est déjà en discussions avancées avec des acteurs mondiaux clés et stratégiques qui seront annoncés en temps utile.

Cheikh Majid Al Mualla, vice-président principal de la division pour les affaires internationales d’Emirates Airline, a déclaré : «Emirates soutient les initiatives qui contribuent au déploiement des SAF. Nous avons contribué à l’élaboration de la feuille de route nationale SAF et des feuilles de route pour les carburants électriques-liquides des Émirats arabes unis, et nous pensons que les Émirats arabes unis sont particulièrement bien placés pour jouer un rôle de leader dans ce domaine grâce à leurs politiques, leurs technologies et leurs infrastructures. Nous considérons Air-CRAFT comme une plate-forme solide pour faire progresser la feuille de route nationale SAF dans la réalité, et nous sommes fiers d’être l’une des entités de lancement».

Hanan Balalaa, vice-présidente principal des énergies nouvelles chez ADNOC, a declaré: « Le monde doit accélérer le rythme des progrès vers le zéro net et cela nous oblige à décarboner les secteurs clés tels que l’aviation. La collaboration et l’innovation seront essentielles pour lutter contre toutes les émissions et ADNOC travaille déjà avec nos clients pour les aider à faire la transition vers de nouvelles énergies. Le lancement d’Air-CRAFT soutient cet objectif et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour débloquer des technologies de carburant d’aviation durables qui peuvent décarboner le secteur plus rapidement».

Brian Moran, vice-président de la politique mondiale de développement durable et des partenariats chez Boeing, a déclaré : « La mise à l’échelle du SAF est essentielle pour que l’aviation atteigne son engagement net zéro d’ici le milieu du siècle. Construire une économie SAF locale florissante nécessite une collaboration tout au long de la chaîne de valeur et nous sommes honorés d’avoir contribué à catalyser et de travailler maintenant avec ce groupe estimé sur Air-CRAFT pour stimuler davantage l’innovation SAF aux Émirats arabes unis et au-delà. ».

Son Excellence Saif Humaid Al Falasi, PDG du groupe ENOC, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer aux principaux leaders de l’industrie pour lancer Air-CRAFT, une initiative révolutionnaire qui souligne notre engagement à faire progresser les carburants d’aviation durables. Grâce à la recherche et à l’innovation collaboratives, nous visons à propulser l’industrie aéronautique vers un avenir plus vert, en phase avec la vision des Émirats arabes unis et leur quête inébranlable de durabilité et de gestion de l’environnement».

Mohammad Al Bulooki, directeur de l’exploitation d’Etihad Airways, a déclaré : « Etihad applaudit le développement et l’assemblage du protocole d’accord Air-CRAFT et se tient fièrement aux côtés de nos partenaires pour cette annonce. Depuis plus d’une décennie, Etihad s’est engagé à être un pionnier du développement des chaînes d’approvisionnement SAF aux Émirats arabes unis et au-delà, et depuis 2019, avec le déploiement du programme Etihad Boeing Greenliner, a mené une initiative de développement durable de pointe qui cible tous les domaines de notre chaîne de valeur. Avec Air-CRAFT, la philosophie Etihad de partenariats et de collaboration, ainsi que la poursuite des millions de petites choses se poursuivent avec force, sous la bannière de la durabilité et des Émirats arabes unis».

Mohammed Mohaisen, président et directeur général de Honeywell pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré : « Honeywell est un partenaire technologique de confiance pour les secteurs de l’aviation et de l’énergie, partageant l’objectif commun de décarboner l’avenir du transport aérien. Notre suite de technologies permet aux producteurs de SAF de capitaliser sur une gamme de matières premières non concurrentes, notamment les déchets de graisses, les huiles et graisses usagées, la biomasse, l’éthanol, le méthanol et le dioxyde de carbone capturé, et nous nous engageons pleinement à accélérer la production et le déploiement locaux de SAF aux Émirats arabes unis. Soulignant cet engagement, nous sommes fiers de former Air-CRAFT aux côtés de nos précieux partenaires pour soutenir la feuille de route nationale SAF des Émirats arabes unis et faire progresser leur leadership dans cette innovation critique».

Le Dr Steven Griffiths, vice-président principal de la recherche et du développement et professeur de pratique à l’Université de Khalifa, a déclaré : « L’Université de Khalifa place la transition énergétique des Émirats arabes unis au cœur de sa stratégie. Compte tenu de l’importance cruciale de l’aviation pour l’économie des Émirats arabes unis, l’initiative Air-CRAFT s’aligne donc parfaitement sur notre programme de recherche. L’Université de Khalifa a hâte de servir de pierre angulaire des activités de recherche, de développement technologique et de développement du capital humain d’Air-CRAFT».

Mohammad Abdelqader El Ramahi, directeur de l’hydrogène vert chez Masdar, a déclaré : « En tant que champion de l’énergie propre des Émirats arabes unis, Masdar est ravi de soutenir cette initiative visant à accélérer l’innovation et l’adoption des SAF. Les carburants durables ont un énorme potentiel pour décarboner les secteurs difficiles à réduire. Masdar a hâte de travailler en collaboration et en partenariat avec les membres d’Air-CRAFT pour faire progresser la recherche et l’échelle afin de respecter la feuille de route nationale des SAF, ainsi que de continuer à diriger notre activité d’hydrogène vert, qui sera fondamentale pour la production commerciale plus large de SAF et un élément clé de la stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050. »