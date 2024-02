Emirates recrute du personnel de cabine dans 4 villes algériennes

La compagnie aérienne Emirates débarque en Algérie pour trouver des perles rares qui intégreront son équipe multiculturelle de personnel de cabine. La plus grande compagnie aérienne au monde, organise des journées portes ouvertes, dans quatre villes algériennes.

Emirates est à la recherche des candidats qui sont à même de créer une expérience inoubliable pour les voyageurs de la compagnie. Pour trouver ces perles rares, elle s’intéresse aux compétences algériennes.

Emirates recrute en Algérie : des journées portes ouvertes dans quatre villes algériennes

La compagnie aérienne émiratie annonce, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’organisation de journées portes ouvertes dans quatre villes algériennes, à savoir : Bejaia, Sétif, Batna et Constantine. Son programme s’affiche comme suit :

Béjaïa, le 18 février 2024, à l’hôtel Atlantis, RN N 09 IRIYAHEN Commune TALA HAMZA W, 06000, Algérie ;

20/02/2024 – Sétif, le 20 février, à l’hôtel Novotel, ALN Ave, Sétif 19000, Algérie ;

Batna, le 22 février, au Timgad Trajan Hôtel, 01 Rues des romaines 05023, Timgad, Algérie ;

Constantine, le 24 février 2024, à l’hôtel Marriott, rue Oued Rhumel Cité des Arcades Romaines, 25103, Algérie.

Emirates compte aujourd’hui plus de 140 nationalités parmi ses équipes. Les Algériens sont au nombre de 451 à travailler chez cette compagnie aérienne, dont 281 font partie du personnel en cabine.

Quels avantages pour le personnel d’Emirates ?

Les nouvelles recrues de personnel en cabine suivront un programme de formation intense de huit semaines dans les locaux d’Emirates à Dubaï. Et ce, pour leur permettre d’améliorer leurs compétences en communication, en esprit d’initiative et en leadership.

Par ailleurs, Emirates offre à son personnel un séjour agréable à Dubaï, grâce aux nombreux avantages dont ils profitent, notamment un salaire compétitif et exonéré d’impôts, prise en charge du logement et transport jusqu’au lieu de travail, prime sur les voyages, couverture maladie et de nombreuses réductions sur les activités commerciales et de loisir à Dubaï, promotions spéciales sur les billets de voyages et des billets de congés offerts…

Pour pouvoir profiter de cette opportunité et intégrer les équipes d’Emirates, il est conseillé au candidat de se présenter le jour des portes ouvertes, munis de leurs CV actualisés et traduits en anglais avec des photos récentes. Pour faciliter le processus de candidature, les candidats sans appelés à s’inscrire d’abord sur le site de la compagnie (cliquer ici) et de réserver leurs rendez-vous. Les candidats présélectionnés recevront une invitation pour rejoindre une session organisée à Alger en date du 16 et 29 février 2024.

