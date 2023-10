Emirates lance une nouvelle offre promotionnelle pour ses vols vers l’Algérie

Les fluctuations des tarifs des billets de voyage ne sont pas nouvelles. En dehors de la saison estivale et les périodes des fêtes, ces prix baissent et deviennent plus abordables pour les voyageurs. C’est le cas chez la compagnie aérienne Emirates.

En effet, la compagnie émiratie a décidé de faire profiter ses passagers de nouvelles promotions en ce début d’automne et lance une nouvelle offre.

Vols Alger – Dubaï : Emirates dévoile une nouvelle promotion pour les étudiants algériens

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne Emirates a dévoilé une nouvelle promotion à l’adresse des étudiants algériens. En effet, ces voyageurs, âgés de 16 à 31 ans, profiteront d’une offre exclusive et plusieurs autres avantages supplémentaires.

Emirates met à disposition de ses voyageurs le code promo STUDENT, qui leur permet de profiter jusqu’à 10% de réduction sur les tarifs des vols Dubaï – Alger, en classe économique. En plus de cette promotion, la compagnie aérienne offre jusqu’à 10 kg supplémentaires de bagages, en plus de sa généreuse franchise bagages.

Cette nouvelle offre d’Emirates est aussi valable pour les vols à destination de l’Algérie et s’applique pour toutes les nouvelles réservations jusqu’au 31 mars 2024.

Nouvelle promo chez Emirates : quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Cette nouvelle offre d’Emirates est soumise à des conditions. Pour pouvoir profiter de cette promotion, les voyageurs sont tenus de présenter une carte étudiant en cours de validité et une lettre d’admission dans une école au moment de son enregistrement.

Par ailleurs, dans son communiqué, la compagnie aérienne indique qu’en l’absence de la carte étudiant, le billet étudiant et ses avantages lui seront retirés et seront remplacés par un autre billet au tarif applicable le jour du voyage. De plus, les vols vers l’Algérie sont soumis à la franchise bagage standard de la compagnie.

