Emirates : la reprise de la ligne directe Dubaï-Alger prévue à cette date

Emirates s’apprête à faire son retour dans le ciel algérien. Après une interruption de plusieurs semaines liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la compagnie dubaïote a officiellement programmé la reprise de ses liaisons entre Dubaï et Alger.

Selon les dernières mises à jour du système de réservation consultées ce mercredi 29 avril, les vols seront de nouveau opérationnels à compter du 2 mai prochain.

Un retour à la normale se dessine pour la compagnie dès le début du mois de mai. En effet, un programme de vols provisoire a été déposé pour la quinzaine allant du 1er au 15 mai 2026, marquant ainsi la reprise imminente de son service régulier.

Emirates annonce la reprise de ses vols Dubaï-Alger dès le 2 mai 2026

Selon les informations rapportées par AeroRoutes, Emirates a soumis le vendredi 24 avril 2026 un programme de vols provisoire. Ce document prévoit le rétablissement des liaisons vers 16 destinations durant la première quinzaine de mai.

Par ailleurs, la liste des villes concernées par ce redémarrage des opérations inclut notamment Alger, Beyrouth, Bahreïn et Mascate pour la région, ainsi que des destinations internationales telles qu’Adélaïde, Bogota, Houston, Osaka Kansai ou encore Saint-Pétersbourg.

« Un programme de vols provisoire pour la période du 1er au 15 mai 2026. Ce programme prévoit la reprise des vols vers 16 destinations, dont Adélaïde, Alger, Antananarivo, Bahreïn, Beyrouth, Bogota, Brisbane, Houston, Koweït, Los Angeles, Miami, Mascate, Orlando, Osaka Kansai, Phnom Penh et Saint-Pétersbourg », indique la plateforme spécialisée dans l’aviation.

Sous réserve de la validation du programme déposé par Emirates, la ligne Dubaï – Alger reprendra du service dès le samedi 2 mai. Selon les données transmises par la plateforme, la compagnie assurera quatre vols par semaine sur cet axe.

Un Boeing 777-300ER opérera les vols Dubaï – Alger

Les vols seront opérés en Boeing 777-300ER. Le déploiement de cet appareil de grande capacité (300 à 400 sièges) confirme que le flux de voyageurs entre les deux métropoles reste soutenu, justifiant ainsi l’usage d’un tel avion sur cette liaison.

Le réseau d’Emirates a subi d’importantes turbulences ces derniers temps. La ligne Dubaï – Alger, à l’instar d’autres destinations, a vu ses fréquences perturbées par les contraintes sécuritaires découlant de la situation de guerre avec l’Iran.

Tandis qu’Emirates prépare activement le rétablissement de ses liaisons régulières vers l’Algérie, Air Algérie maintient pour l’instant le flou. La compagnie nationale n’a toujours pas communiqué sur une éventuelle levée de la suspension de ses vols entre Alger et Dubaï.

À LIRE AUSSI :

🟢 Air Canada : la ligne directe Montréal-Alger suspendue pour la saison estivale 2026

🟢 Crise du kérosène : Transavia annule des vols en mai et juin 2026 et augmente ses prix

