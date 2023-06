Emirates décroche 5 récompenses pour la santé et la sécurité dans le transport terrestre

Emirates remporte 5 prix d’excellence en matière de santé et de sécurité pour ses services de transport terrestre

Lors de la récente cérémonie de remise des prix de la Royal Society for Prevention of Accidents (RoSPA) à Dubaï, Emirates Group Transport Services a reçu cinq prix : Prix d’or pour la performance en matière de santé et de sécurité, prix d’or pour la sécurité des loisirs, un prix de l’influenceur de la sécurité de l’année pour l’un des membres de l’équipe d’Emirates, un prix très apprécié dans le cadre de l’initiative de santé et de sécurité, et le trophée de la meilleure sécurité de la flotte au Moyen-Orient.

Emirates est la seule compagnie aérienne au monde à avoir obtenu un prix d’or pour ses performances en matière de santé et de sécurité dans les transports, et elle a remporté ce prix chaque année au cours des quatre dernières années. Le prix d’or pour les performances en matière de santé et de sécurité couvre l’ensemble des performances en matière de santé et de sécurité pour tous les aspects du service qui touchent à la fois le personnel et les passagers, tandis que le prix d’or pour la sécurité des loisirs récompense les performances en matière de santé et de sécurité pour les services offerts directement aux invités et aux visiteurs. Le prix de l’influence de l’année a été décerné à Roshan Menon, directeur des services de transport, pour son travail de promotion de la sécurité au Moyen-Orient. Un prix très remarqué a été décerné dans la catégorie des initiatives en matière de santé et de sécurité – Moyen-Orient, pour le soutien important apporté au transport et les mesures de sécurité mises en œuvre pendant le COVID19 pour le groupe Emirates. Le dernier prix, le trophée de la sécurité de la flotte, a été décerné pour l’excellence de la gestion du risque routier professionnel au Moyen-Orient.

Aux Émirats arabes unis, Emirates exploite une flotte de plus d’un millier de véhicules pour transporter les passagers, le personnel de cabine et le personnel navigant commercial, ainsi que d’autres employés, vers et depuis leur lieu de travail, ce qui représente en moyenne 2,5 millions de trajets routiers par an. L’un des nombreux avantages offerts au personnel de cabine d’Emirates est un service de navette de pointe entre leur lieu d’hébergement et l’aéroport. Les pilotes d’Emirates bénéficient d’un service de chauffeur entre leur domicile et l’aéroport pour leurs missions de vol. Le personnel au sol d’Emirates et de Dnata est également transporté entre son domicile et son lieu de travail.

Les services de transport du groupe Emirates opèrent dans plus de 167 pays, offrant aux passagers d’Emirates la possibilité d’utiliser des autocars pratiques avec les services de navette d’Emirates, et les services luxueux d’Emirates Chauffeur Drive pour les passagers de première classe et de classe affaires. Les services de navette Emirates sont des autocars confortables disponibles dans certaines destinations des Émirats arabes unis, du Japon, des États-Unis et du Canada, transportant les passagers en classe économique et en classe Economique premium de l’aéroport vers les villes voisines. Emirates Chauffeur Drive garantit aux passagers de première classe et de classe affaires un transfert en douceur vers et depuis l’aéroport dans un véhicule haut de gamme comme une BMW ou une Mercedes. Emirates gère également les normes et les protocoles pour les prestataires de services externes internationaux qui transportent les passagers de première classe vers et depuis l’aéroport dans le confort et la sécurité, dans le cadre du service signature Emirates Chauffeur Drive.