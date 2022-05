Emirates Airlines recrute en Algérie

Après pratiquement deux ans de suspension causée par la crise sanitaire relative au coronavirus, le transport aérien retrouve de plus en plus de couleurs et ce depuis quelque temps. Ainsi, les compagnies aériennes ayant vu leurs avions immobilisés pendant cette période reprennent peu à peu leurs activités.

À partir de la prochaine saison estivale, il est prévu que le secteur revienne à son niveau qui prévalait avant la crise sanitaire. Par ailleurs, les transporteurs aériens sont en train de se préparer dans ce sens. Tel est le cas, notamment de la compagnie aérienne Emirates, qui envisage de renforcer ses effectifs dans les mois à venir. Voilà le message contenu dans un communiqué que la compagnie a publié.

Le transporteur aérien Emirates, dont le siège social est à Dubaï, désire recruter en Algérie. En effet, c’est ce qui résulte d’un communiqué publié aujourd’hui le 17 mai 2022 sur son site internet. Cette compagnie, qui entend consolider ses équipes grâce à la reprise graduelle du trafic aérien résultant de l’amélioration du contexte sanitaire, a lancé un appel à plusieurs pays pour mener à bien ses recrutements.

Pour y parvenir, la compagnie aérienne, leader en la matière au niveau mondial, prévoit de lancer une campagne à travers 30 pays, dont l’Algérie aux côtés de la Tunisie. Elle s’étalera jusqu’à la fin du mois de juin 2022, affirme la compagnie aérienne aux termes de son communiqué.

Les équipes d’Emirates prochainement en Algérie

Réputée pour sa grande rigueur, la compagnie ne compte pas se limiter à l’étude des candidatures par le biais des curriculum vitae déposés sur son site internet. En effet, Emirates compte envoyer ses propres équipes afin de rencontrer les candidats potentiels qui sont appelés à se faire inscrire sur le site spécialement dédié à ce sujet. A noter que les recruteurs d’Emirates seront présents en Algérie les 3 et 4 juin de l’année en cours.

Dans ce contexte, le transporteur aérien Emirates a annoncé sur son site web la création de 111 nouveaux emplois à promouvoir. Une belle opportunité pour les diplômés algériens dans ce domaine désireux de faire carrière auprès de cette compagnie.

Aux dires du vice-président exécutif des ressources humaines du groupe Emirates, Abdulaziz Al Ali, une partie de la démarche de candidature se déroule en ligne. Il ajoute toutefois que « nous nous efforçons toujours de rencontrer nos candidats en personne lorsque cela est possible ». Le transporteur a ensuite précisé que les membres de son personnel « sont basés à Dubaï ». Ils bénéficient “d’un logement fourni par la compagnie, d’un salaire non imposable et d’autres avantages”.

Par ailleurs, Emirates a invité dans le même communiqué les personnes intéressées à consulter son site Internet pour en apprendre davantage sur les missions de l’équipage de cabine et les critères à remplir pour chaque poste.