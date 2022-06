Emirates Airlines recrute du personnel de cabine en Algérie

Durant les deux ans de la pandémie du covid-19, le secteur du tourisme a payé cher. Cependant, avec l’amélioration du contexte sanitaire, ce domaine reprend ses forces petit à petit. C’est le cas notamment de plusieurs compagnies aériennes qui ont relancé leurs ailes après une longue période de repos.

Et pour reprendre le rythme d’avant pandémie, plusieurs compagnies de recrutement au niveau international ont été lancé. C’est notamment le cas d’Emirates Airlines qui compte renforcer ses équipes avec de nouvelles compétences.

Pour rappel, le 17 mai dernier, Emirates Airlines a fait part de ses intensions concernant un recrutement international. Cela concerne environs 30 pays, dont on compte l’Algérie.

Par ailleurs, dans un nouveau communiqué, ce transporteur aérien annonce sa présence en Algérie dans les jours à venir. En effet, des journées d’évaluation, auront lieu pour ce mois de juillet prochain. Et ce, en vue de recrutement de nouvelles compétences pour son personnel de cabine.

Emirates Airlines renforce son personnel de cabine

Sise à Dubaï, Emirates Airlines est à la recherche de perles rares pour travailler en tant que personnel de cabine. Pour s’y faire, elle a prévu des journées portes ouvertes dédiées à la réception des candidats souhaitant rejoindre ses équipes. Cependant, ces derniers doivent répondre à quelques exigences de la compagnie. Notamment, être capables d’offrir un meilleur accueil pour ses clients, lors des voyages. Mais aussi d’assurer la sécurité de ceux-ci en respectant les normes de la compagnie.

Toutefois, le même communiqué rappel les personnes désireuses de rejoindre le personnel d’Emirates Airlines; que celles-ci leur fera bénéficier d’un apprentissage rependant aux normes internationales. Et ce, au niveau des locaux de la compagnie à Dubaï.

Ainsi, les candidats intéressés par l’offre d’Emirates Airlines, sont appelé à envoyer leurs candidatures en ligne. Et ce en soumettant leurs curriculums vitae en anglais, associés à une photo récentes du candidat. Il possible trouver plus d’informations sur les exigences des postes sur le site de la compagnie.

Par ailleurs, cette compagnie aérienne, appelle les candidats intéressés à se préparer à passer la journée d’évaluation entière en sa compagnie. Cependant, pour recevoir une invitation à ces journées dédiées au recrutement. Il convient de s’inscrire sur la plateforme de la compagnie.

Emirates Airlines offre une multitude d’avantages pour son personnel

En effet, Emirates est connue, quand est question de gâter son personnel. Ainsi, ces derniers bénéficient d’un cadre de travail plus que favorable, d’un salaire attractif et motivant mais aussi de pleins d’autres avantages; on cite :