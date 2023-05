Emirates Airlines déménage au terminal ouest de l’aéroport d’Alger

L’aéroport d’Alger s’est engagé dans une série de préparatifs et adopté de nouvelles mesures pour bien accueillir la saison estivale 2023. En plus des dispositifs visant à améliorer l’expérience des voyageurs, l’enceinte aéroportuaire a décidé de transférer les vols de plusieurs compagnies aériennes vers le terminal 4.

En effet, plusieurs compagnies, telles que Tunisair, Nouvelair et Egyptair opèrent désormais l’ensemble de leurs vols au départ du terminal ouest de l’aéroport d’Alger, une initiative qui vise à assurer une meilleure qualité de service pour les voyageurs depuis et vers l’aéroport d’Alger.

Aéroport d’Alger : Emirates Airlines déménage vers le terminal ouest

Dans un nouveau communiqué publié, mardi 16 mai 2023, l’aéroport d’Alger annonce le transfert des vols de la compagnie Emirates Airlines . Désormais et à partir de ce 17 mai 2023, les vols du transporteur aérien émirati seront opérés au départ du terminal ouest au lieu du terminal 1.

L’Aéroport d’Alger invite ses voyageurs à faire preuve de compréhension et de prendre leurs précautions. Par ailleurs, il convient de rappeler que Emirates Airlines opère jusqu’à sept vols par semaine au départ de l’aéroport de Dubaï vers celui d’Alger.

Vols Dubaï – Alger : Emirates Airlines lance des promotions pour les étudiants

La saison estivale est la meilleure période pour prendre ses vacances et voyager. Emirates Airlines a pensé ses voyageurs âgés entre 16 et 31 ans et leur a lancé des promotions sur ses vols. Pour profiter de ces dernières, la compagnie aérienne met à leur disposition le code promo « STUDENT ».

Par ailleurs, ce code promo permet à ses voyageurs de profiter de réductions allant jusqu’à 10 % sur le prix des billets en classe économique et affaire, mais aussi d’un supplément de bagage de 10 kg gratuit. Il convient de préciser que les voyageurs intéressés par cette offre sont appelés à présenter une carte étudiant valable, ces promotions sont valables jusqu’au 31 mars 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> Qatar Airways change de terminal à l’aéroport d’Alger

>> L’aéroport d’Alger adopte de nouvelles mesures pour accueillir la saison estivale 2023