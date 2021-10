Émigration : l’Angleterre ouvre ses portes aux bouchers algériens

Le monde s’ouvre à nouveau petit à petit, une bonne nouvelle qui laisse traduire le vivre-ensemble, le voyage et même la vie professionnelle puisque cette année plus que jamais, le recrutement international est sur la table. Indéniables sont ses avantages notamment la disponibilité de la main-d’œuvre étant un point clé pour le développement, les pays qui en manquent envisagent d’y remédier en recrutant sans frontières.

C’est le cas pour l’Angleterre qui lance ce recrutement international proposant des visas temporaires dans le domaine de la boucherie. L’Angleterre connait un gros manque d’effectif suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (brexit). Des organisations luttent donc contre cette pénurie et pour ce faire, le recrutement des bouchers étrangers se présente comme une solution intéressante notamment parce que ce domaine souffre, les éleveurs payent cette pénurie en abattant et incinérant les cochons.

Le gouvernement britannique envisage d’accorder des visas d’une durée de six mois aux bouchers étrangers pour travailler dans les abattoirs et les usines de transformation de viande. Ces établissements sont dans l’incapacité d’assurer la transformation des cochons pour leur commercialisation à l’état de viande et pour cause, le manque de travailleurs.

Selon le Secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales George Eustice, le secteur a besoin de 800 bouchers pour gérer la situation et mettre fin à la pénurie d’effectif ainsi que les pertes astronomiques du secteur.

Le Canada recrute à l’international

En effet, le Canada étant confronté au même problème de pénurie d’effectif, décide de lancer un recrutement international pour le secteur de la santé. « Journées Québec soins infirmiers » est la mission qui a pour but de recruter plus de 4000 travailleurs de la santé et services sociaux à l’étranger.

Pas de projet d’immigration spécial, les 4000 travailleurs seront recrutés par l’entremise du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), Ils auront un contrat de travail fermé, lié à leur employeur. Contrairement à la durée de visa qu’accordera l’Angleterre qui est de six mois, pour le Canada ça varie entre deux et trois ans.