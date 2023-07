Emeute en France : quel bilan le jour de la Fête Nationale (14 juillet) ?

La veille du 14 Juillet 2023 a vu se lever un paysage relativement serein, selon les déclarations du ministère de l’Intérieur ce vendredi. Ces paroles rassurantes arrivent dans un contexte où l’inquiétude était palpable, notamment à la suite des troubles urbains déclenchés par le décès de Nahel quelques jours plus tôt.

En prévision de possibles nouveaux troubles pour ce long week-end, et toujours dans l’ombre des récentes émeutes suite à la tragédie de Nahel, le ministère de l’Intérieur avait mobilisé pas moins de 45 000 membres des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Malgré les tensions sous-jacentes, la nuit du 13 au 14 Juillet 2023 s’est déroulée dans une ambiance « relativement calme », ont annoncé les autorités à BFMTV, ce vendredi, jour de la Fête Nationale.

D’après les informations récoltées par BFMTV et Le Parisien auprès des autorités, trois agents de police ont été blessés durant la nuit. Un chiffre bien inférieur à celui de 2022, année durant laquelle 34 agents avaient été blessés.

Au cours de la même nuit, 218 véhicules ont été incendiés à travers la France, un chiffre en recul de 33% par rapport à l’année précédente, qui avait vu 326 véhicules détruits au cours de cette même nuit. Par ailleurs, 97 arrestations ont été effectuées, selon les statistiques fournies par le ministère de l’Intérieur à 7 heures ce vendredi matin.

Une nuit sous haute surveillance

Le ministère de l’Intérieur a également signalé 23 usages de feux d’artifice à l’encontre des forces de l’ordre, un chiffre bien en deçà des 180 enregistrés l’année précédente. Par ailleurs, 2313 mortiers ont été saisis durant la nuit, avec 19 individus arrêtés dans ce cadre.

« Merci aux forces de l’ordre et services de secours mobilisés cette nuit. Grâce à leur engagement massif, les fêtes populaires ont pu se dérouler normalement partout en France et nous constatons une baisse des dégradations par rapport à 2022 », a déclaré Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, le vendredi matin sur Twitter.

C’est une première pour un 14 Juillet : les forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI, ainsi que les hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie, ont été déployés dans les quartiers les plus sensibles. En outre, 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés depuis jeudi soir et resteront sur le terrain jusqu’à samedi matin pour faire face à d’éventuels incidents.