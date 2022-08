Les startups représentent un des leviers favorisant le développement de l’innovation mais aussi de l’économie numérique. C’est dans ce contexte que le programme Emerging Mediterranean se distingue. Lancé par Samir Abdelkrim et soutenu par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et par l’agence française de développement, ce programme s’inscrit dans une démarche qui vise le développement des startups méditerranéennes.

Emerging Mediterranean est dédié aux startups à fort impact, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de mobilité, d’agritech, d’e-santé, mais aussi de l’environnement et de l’entrepreneuriat féminine. Les lauréats de ce programme bénéficieront d’un ensemble d’avantages, y compris un accompagnement de qualité octroyé par des experts de références dans le continent africain.

Deux startups algériennes parmi les lauréats du prix Emerging Mediterranean 2022

Le mois d’avril dernier, les organisateurs ont lancé l’appel à candidature, et ce, afin de réunir les 30 startups ayant participé au pitch virtuel devant le jury final. À l’issue de cette deuxième sélection, qui s’est tenu au mois de juillet dernier, six lauréats ont été retenus pour participer au programme d’accélération du Social and Inclusive Business Camp (SIBC). Ce dernier sera organisé à partir du mois de septembre prochain.

Par ailleurs, parmi ces six lauréats figure Garini, une start-up algérienne fondée par Nadir Kassoul. Elle offre, ainsi, une plateforme de réservation de places de parking, mais pas des moindres. En effet, Garini promet par cette solution technologique, une réduction de 50 millions de tonnes de CO2, émises chaque année par les véhicules à la recherche d’un stationnement.

En revanche, Garini n’est pas la seule start-up algérienne à remporter un prix lors de ce programme. En effet, Green Algeria présentée par Kheira Benaissa, propose de transformer les déchets domestiques organiques en gaz combustible, et ce, grâce à son installation moderne dédiée aux particuliers. Green Algeria a ainsi obtenu le prix de l’entrepreneuriat féminine.

Quel est la suite pour les lauréats d’Emerging Mediterranean 2022 ?

Aux côtés de Garini et de Green Algeria, se positionnent cinq autres vainqueurs, à savoir, Viable Ways Corps du Maroc, Abjad Limited de la Libye, Sasa Plast de la Mauritanie et enfin Ahkili de la Tunisie. Ces startups participeront au sommet Emerging Valey des deux rives, prévu pour le mois de Novembre 2022.

Ce dernier représente une rencontre de dialogue qui réunira les deux rives de la méditerranée. Notamment, les pays de la rive sud ( l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie) et les cinq pays de la rive Nord ( La France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et Malte).