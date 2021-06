Embuscade meurtrière du 17 juin 2009 : l’Algérie n’oublie pas

Douze ans après le funeste événement qui a bouleversé la ville de Bordj Bou Arreridj, le peuple algérien rend hommage aux dizaines de victimes de cette attaque terroriste.

En effet, les hommages se multiplient depuis la journée d’hier, qui coïncide avec le triste 12e anniversaire de l’attaque terroriste du mercredi 17 juin 2009. Rappelons que ce jour-là, avait eu lieu une embuscade meurtrière contre un convoi de gendarmes ayant eu pour ordre d’escorter des travailleurs chinois, et ce, près de la commune de Mansourah, dans la région de Bordj Bou Arreiridj.

Cet attentat, considéré comme le plus meurtrier depuis aout 2008 a été perpétré par des islamistes qui ont par la suite pris la fuite, s’est soldé, selon les chiffres officiels par la mort de dix neufs personnes dont deux civils et a fait plusieurs blessés. Cependant, des sources locales et hospitalières ont rapporté que le nombre de victimes de cet acte odieux se situe entre vingt-quatre et trente morts.

Des attaques ciblées contre les forces de l’ordre