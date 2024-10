Embouteillages monstres, métro bondé : à Alger, la semaine du 1er novembre s’annonce infernale

La Capitale a été prise d’assaut ce matin par d’immenses embouteillages, paralysant totalement la circulation dans les quartiers Est. De Bab Ezzouar à El Harrach, en passant par Bachdjerah, les automobilistes ont été contraints de passer des heures au volant, coincés dans des files interminables.

Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos et de photos montrant l’ampleur de la congestion routière. Les tunnels de Oued Ouchayah et de Mohammadia, les axes Baraki – Dar El Beida et les Bananiers ont été particulièrement touchés.

Les Algérois ont afflué vers les transports en commun, les submergeant littéralement. Métro et tramway, pris d’assaut, n’ont pu faire face à cette demande exceptionnelle.

Alger asphyxiée par les embouteillages : Les préparatifs des festivités du 1ᵉʳ Novembre paralysent la circulation

Ces importants désagréments sont dus aux mesures de sécurité renforcées mises en place par les autorités dans le cadre des préparatifs des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution.

Depuis dimanche soir, l’accès à l’autoroute Est et à la promenade des Sablettes a été strictement réglementé, provoquant de facto une redistribution importante du trafic.

Pour s’adapter à cette nouvelle donne, la station de taxi du Caroubier a été temporairement déplacée vers Bachdjerah, tandis que celle des bus Sogral sera fermée jeudi et vendredi, ses accès étant désormais orientés vers la RN5.

Les Algérois, déjà habitués aux difficultés de circulation, n’ont pas caché leur exaspération face à cette situation. De nombreux témoignages font état de retards importants pour se rendre au travail ou à leurs activités quotidiennes.