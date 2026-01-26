Embouteillages à Alger : les détails du nouveau plan de circulation 2026

Le Wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé ce dimanche une réunion cruciale du Conseil exécutif de la wilaya. Au cœur des débats : le déploiement des « Plans Bleu et Jaune », deux stratégies d’envergure visant à désengorger définitivement la capitale et à moderniser son littoral.

Pour répondre à l’asphyxie routière qui touche particulièrement la périphérie est, les autorités misent sur des infrastructures structurantes. Les communes de Bordj El Kiffan et Bordj El Bahri sont au centre de cet effort avec plusieurs chantiers clés :

La route côtière touristique : Reliant l’Oued El Harrach à Tamentfoust sur 14 km, ce projet avance à grands pas avec 9 km déjà finalisés.

sur 14 km, ce projet avance à grands pas avec 9 km déjà finalisés. Nouvel évitement : Une route de 4,7 km est en cours pour fluidifier l’accès vers El Marsa et Aïn Taya .

. Renforcement ferroviaire : Trois nouvelles gares de train sont au programme. Si le chantier de la station de Rahmania a déjà démarré, les lancements des gares de Kourifa (El Harrach) et d’El Hamiz (Dar El Beïda) sont imminents.

Ces mesures seront complétées par les extensions attendues des lignes de métro, de tramway et du transport par câbles (téléphériques). Face à l’urgence, le Wali a exigé une accélération des procédures administratives et des appels d’offres, tout en instaurant un suivi de terrain rigoureux pour lever les obstacles techniques.

Le « Plan Bleu » : Réconcilier la ville avec la mer

Le second volet de la réunion a porté sur le « Plan Bleu », un projet ambitieux s’étendant du Port El Djamila (Aïn Benian) jusqu’à Tamentfoust. L’objectif est double : regagner du terrain sur la mer pour créer de nouvelles voies littorales et aménager des espaces de loisirs et des complexes touristiques. Plusieurs études de faisabilité sont actuellement en cours pour affiner cette vision balnéaire.

En conclusion, Mohamed Abdennour Rabehi a passé en revue les projets communaux liés à l’assainissement, aux infrastructures scolaires et à la voirie. Le message adressé aux walis délégués est sans équivoque : tous les projets enregistrés doivent être livrés au cours de l’année 2026.

Le chef de l’exécutif a également insisté sur la nécessité de régulariser les situations financières des entreprises de réalisation afin de garantir la continuité des chantiers sans interruption.