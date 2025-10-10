Embouteillages à Alger : Djellaoui dévoile des mesures strictes pour désengorger la capitale

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a effectué jeudi une visite inopinée sur plusieurs projets routiers visant à désengorger le trafic dans la wilaya d’Alger, insistant sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux.

Selon un communiqué du ministère, Djellaoui, accompagné du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a inspecté le projet de raccordement de la rocade Sud au niveau de l’échangeur du 5 Juillet avec la deuxième rocade, en contournant les communes d’El Achour et Draria, sur une distance totale de 10,5 kilomètres (km).

Le ministre a parcouru l’intégralité du tracé du projet, divisé en trois tranches. Le communiqué a noté que les travaux des deux premières tranches, s’étendant sur 7 km, ont atteint leurs « phases finales ».

À cet égard, le ministre a souligné « la nécessité d’établir un calendrier précis des travaux et d’accélérer le rythme de réalisation pour livrer les deux tranches dans les plus brefs délais, tout en veillant au respect des normes environnementales en vigueur ».

🟢 À LIRE AUSSI : FIAT célèbre sa toute première Grande Panda 100 % Made in Algeria

Concernant la troisième tranche du même projet, longue de 3,5 km, qui connaît un rythme d’avancement soutenu, le ministre a donné des instructions « strictes » pour réduire les délais de réalisation, compte tenu de l’importance « stratégique » de cet axe qui contribuera à renforcer la connexion entre les grands axes routiers et à répartir la densité du trafic, offrant ainsi de multiples options aux usagers de la route.

Circulation à Alger : Djellaoui veut des routes livrées au plus vite

À une autre étape de sa visite, le ministre a inspecté le projet de réalisation du tunnel dans la zone d’El Karia, dans la circonscription administrative de Chéraga. Il a appelé à l’adoption du système de rotation (8×3) pour garantir la continuité des travaux 24 heures sur 24 et accélérer leur cadence, tout en respectant les délais impartis, afin de désamorcer la congestion routière enregistrée sur cet axe vital.

Le ministre a également inspecté l’ensemble du tracé du projet d’aménagement des accès à la zone d’expansion touristique de Sidi Fredj et de la plage de Palm Beach, et a constaté l’avancement des travaux sur les deux ouvrages d’art au niveau de la Route Nationale 41.

🟢 À LIRE AUSSI : 67 km de monorail, 8 balcons sur la mer ; Les instructions de Tebboune pour métamorphoser Alger

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la nécessité d’achever les travaux restants selon un calendrier de travail rigoureux, en adoptant le système de travail par rotation (8×3) pour réduire les délais et garantir la livraison du projet dans les meilleurs délais, tout en accordant une importance particulière aux aspects environnementaux et esthétiques du site touristique.

En conclusion de la visite, Djellaoui a martelé que l’achèvement du réseau routier essentiel à Alger et dans les autres wilayas du pays constitue une « priorité » pour le secteur.

Il a souligné son impact direct sur l’amélioration de la connectivité entre les grands axes, l’allègement de la pression du trafic, et la suppression des points noirs par le traitement des sections et des carrefours à forte densité, ainsi que par l’élargissement des routes et le renforcement des ouvrages d’art, assurant ainsi une circulation sûre et fluide pour les citoyens.