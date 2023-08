Embarquez pour l’aventure avec Cubot : Offres Mega Deal sur KingKong Star, Note50 et TAB KingKong

Préparez-vous à une expérience de smartphone inégalée alors que Cubot, une marque de smartphones mondiale de premier plan, présente son événement Mega Deal très attendu ! Du 7 août au 11 août 2023, heure du Pacifique, les consommateurs du monde entier auront l’opportunité de se lancer dans un voyage extraordinaire avec le lancement du smartphone robuste ultime – KingKong Star – le révolutionnaire Note50, et la tablette prête pour l’aventure TAB KingKong – tous disponibles à des prix incroyables. Cet événement promet de redéfinir la façon dont les gens se connectent et explorent, offrant un monde où l’innovation rencontre l’aventure.

KingKong Star : Le rêve de l’amateur d’aventure

Conçu pour les aventuriers intrépides, KingKong Star est une véritable puissance de performance. Équipé d’un processeur Octa-Core 7 nm et d’une connectivité 5G, ce smartphone garantit des performances fluides et ultra-rapides. L’écran 2K FHD+ de 6,78 pouces offre des visuels à couper le souffle, donnant vie à chaque instant avec une netteté et une vibrance étonnantes. Ce qui distingue KingKong Star, c’est sa durabilité inégalée – sa conception étanche et résistante à la poussière IP68/IP69K lui permet de conquérir les environnements difficiles avec aisance. De plus, l’appareil photo ultra-HD triple de 100 MP et l’appareil photo de vision nocturne de 24 MP permettent aux utilisateurs de capturer des moments extraordinaires d’une qualité professionnelle. KingKong Star promet d’être la combinaison parfaite de robustesse et de sophistication pour chaque chercheur d’aventure.

Cubot Note50 : Redéfinissez la brillance avec quatre couleurs éclatantes

Le futur des smartphones est arrivé avec Cubot Note50, une véritable expression de style et de performance. Le Note50 est disponible en quatre couleurs saisissantes : noir, violet, bleu et vert, permettant aux utilisateurs d’exprimer leur style unique. Son processeur ultra rapide et ses 8 Go de RAM, associés à une généreuse ROM de 256 Go, garantissent une multitâche fluide et un espace de stockage ample pour tous les besoins. L’écran tactile IPS de 6,56 pouces donne vie au contenu avec des visuels captivants. Avec un extraordinaire appareil photo de 50 MP, les utilisateurs peuvent capturer chaque instant avec une clarté et un détail exceptionnels. La ROM d’extension 8 Go+256 Go révolutionnaire élève l’efficacité à de nouveaux sommets. Cubot Note50 redéfinit la brillance et s’annonce comme le compagnon de smartphone ultime.

Libérez l’aventure avec TAB KingKong – Prix spécial limité !

TAB KingKong, la tablette robuste qui ne connaît aucune limite, est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent une aventure sans compromis. Du 7 août au 11 août 2023, heure du Pacifique, les consommateurs peuvent saisir le prix spécial limité et profiter d’une durabilité inégalée et de performances puissantes. Que vous vous aventurez dans la nature sauvage ou que vous accomplissez des tâches professionnelles, TAB KingKong est là pour vous. La tablette bénéficie de la certification IP68 et IP69K, ce qui lui permet d’affronter tous les environnements. Son processeur Octa-Core MT8788 et ses 16 Go de RAM garantissent des performances inégalées pour toutes les entreprises. L’écran IPS FHD+ de 10,1 pouces offre des visuels époustouflants, tandis que l’appareil photo frontal de 16 MP capture chaque moment extraordinaire. Avec un prix spécial de seulement 159,99 $ (36 % de réduction sur le prix d’origine de 249,99 $), TAB KingKong élève les aventures en plein air à un niveau supérieur.

Marquez vos calendriers et embrassez l’extraordinaire !

La Mega Deal de Cubot n’est pas un événement de vente ordinaire ; c’est une invitation à un voyage extraordinaire ! Du 7 août au 11 août 2023, heure du Pacifique, les consommateurs sont encouragés à ne pas manquer leur chance d’obtenir le KingKong Star, le Note50 ou le TAB KingKong à des prix imbattables. La combinaison parfaite d’innovation, de robustesse et de sophistication est à portée de main.

Utilisez les codes suivants pour bénéficier de réductions supplémentaires :

Code KingKong Star : KKSTAR10 (10 $ de réduction), prix final avec le code : 189,99 $

Code Note50 : NOTE50 (5 $ de réduction), prix final avec le code : 94,99 $

Code TAB KingKong : CUBTABKK (10 $ de réduction), prix final avec le code : 149,99 $

Visitez maintenant AliExpress pour sécuriser vos appareils prêts pour l’aventure ! Rejoignez l’événement Mega Deal et embarquez pour un voyage extraordinaire où l’innovation rencontre l’aventure.