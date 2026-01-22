Elyaz Zidane et Ethan Mbappé vont rejoindre l’équipe d’Algérie

La Fédération algérienne de football vient de réaliser un joli coup sur le marché des binationaux. Selon la chaîne « Echourouk News », Elyaz Zidane et Ethan Mbappé sont acquis pour l’équipe nationale algérienne.

Les deux joueurs ont en effet procédé au changement de leur nationalité sportive, quittant la Fédération française de football pour se mettre à la disposition de la FAF, ajoute la même source. Une information confirmée par le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, lors de son intervention sur une émission diffusée sur la même chaîne.

« Il faut informer les supporters algériens qu’Elyaz Zidane et Ethan Mbappé ont changé leur nationalité sportive. Reste à savoir maintenant si le sélectionneur national va les convoquer. On leur souhaite la bienvenue. S’ils ont choisi l’Algérie, c’est sans doute par conviction », a déclaré Derradji, suscitant un vif enthousiasme chez les supporters des Verts. Selon la même source, les deux jeunes talents pourraient figurer parmi les nouveautés du prochain rassemblement de la sélection, prévu au mois de mars.

Deux joueurs aux profils recherchés

Âgé de seulement 20 ans, Elyaz Zidane apparaît comme un profil particulièrement intéressant pour renforcer l’axe défensif algérien. Défenseur central de grand gabarit (1m94), il se distingue par sa puissance physique, sa solidité dans les duels et son sens de l’anticipation. Doté d’une triple nationalité – française, espagnole et algérienne – il a longtemps été suivi par les observateurs européens.

Formé en France, Elyaz Zidane a porté les couleurs de l’équipe de France dans toutes les catégories de jeunes, des U17 aux U20, preuve du potentiel reconnu par les instances fédérales françaises. Son choix de représenter l’Algérie ouvre désormais de nouvelles perspectives pour la défense des Verts, emboitant ainsi le pas à son frère Luca, ce gardien de but qui représente l’Algérie depuis le mois d’octobre dernier.

🟢 À LIRE AUSSI : La CAF suspend des joueurs algériens et inflige une lourde amende à la FAF

De son côté, Ethan Mbappé, âgé de 19 ans, n’est autre que le frère cadet de la star mondiale Kylian Mbappé. Milieu de terrain gaucher, il est d’origine algérienne par sa mère, Fayza Lamari. Formé au Paris Saint-Germain, Ethan s’est forgé une solide réputation dans les catégories de jeunes avant de rejoindre le LOSC Lille en 2024, où il poursuit sa progression. Joueur technique, mobile et doté d’une bonne vision de jeu, il représente un pari d’avenir pour l’entrejeu algérien.

Il faut dire que ce sont deux profils recherchés. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a besoin d’autres solutions en défense et dans le milieu de terrain.

A noter que la Fédération algérienne de football n’a rien annoncé pour le moment. Idem pour l’entourage des deux joueurs. Apparemment, ça devrait se faire à l’approche du stage du mois de mars.

🟢 À LIRE AUSSI : Finale CAN 2025 Maroc – Sénégal : la CAF prévoit des sanctions