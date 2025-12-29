Elyaz Zidane bientôt en équipe d’Algérie ? Son frère Luca répond

Selon Luca Zidane, la venue de son frère Elyaz Zidane en équipe d’Algérie n’est absolument pas d’actualité. Le défenseur de Bétis Deportivo est éligible pour la France, l’Espagne et l’Algérie.

Le mois d’octobre dernier a marqué un tournant important pour la sélection algérienne avec le changement de nationalité sportive de Luca Zidane. En optant officiellement pour l’Algérie, le gardien de but de Grenade (D2 espagnole) n’a pas tardé à s’imposer comme le numéro un dans les bois. Ses prestations rassurantes et sa maturité ont rapidement convaincu les observateurs, au point que beaucoup considèrent désormais sa présence comme un véritable acquis pour l’équipe nationale.

La réponse prudente de Luca sur l’avenir international de son frère

L’arrivée de Luca Zidane chez les Verts a naturellement relancé les spéculations autour d’un éventuel renfort issu de la même famille, en l’occurrence son jeune frère Elyaz Zidane. Défenseur central du Bétis Deportivo, ce dernier est présenté comme l’un des profils prometteurs à son poste, ce qui a alimenté les rumeurs concernant d’éventuels contacts avec la Fédération algérienne de football (FAF). Des discussions auraient même été évoquées entre les responsables fédéraux et l’entourage du joueur, sans toutefois qu’aucune information concrète ne soit confirmée.

Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre face au Burkina Faso, Luca Zidane a été interrogé sur la possibilité de voir son frère lui emboiter le pas. Visiblement peu à l’aise avec la question, le portier algérien a préféré temporiser, déclarant simplement : « Ça, je ne sais pas. Je pense que ce n’est pas le moment d’en parler ». Une réponse prudente qui confirme que le dossier Elyaz Zidane reste, pour l’heure, ouvert mais loin d’être acté.

Elyaz Zidane, ce géant défenseur prometteur !

Âgé de seulement 20 ans, Elyaz Zidane dispose pourtant d’arguments intéressants. Défenseur central au grand gabarit (1m94), il est reconnu pour sa présence physique et son sens de l’anticipation. Grâce à sa triple nationalité, il est éligible pour représenter la France, l’Espagne ou l’Algérie. Formé en France, il est passé par toutes les catégories de jeunes de l’équipe de France, des U17 aux U20, ce qui témoigne de son potentiel et de la reconnaissance dont il bénéficie déjà au niveau international.

Reste à savoir quel choix fera Elyaz Zidane pour la suite de sa carrière internationale. En attendant, la sélection algérienne peut déjà se satisfaire d’avoir sécurisé Luca Zidane, dont l’intégration réussie constitue un renfort de poids pour l’avenir des Verts.