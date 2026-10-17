Elyaz Zidane, 20 ans : Algérie, France ou Espagne, le défenseur répond

Elyaz Zidane n’a toujours pas choisi sa sélection nationale, selon un entretien accordé au Parisien. Le fils de Zinédine Zidane, éligible pour la France, l’Algérie et l’Espagne, veut d’abord s’imposer au Red Star. Son frère Luca a opté pour les Verts il y a un peu plus d’un an.

L’avenir international d’Elyaz Zidane continue d’alimenter les spéculations. Interrogé par Le Parisien, dans un entretien publié vendredi, le jeune défenseur a refusé de trancher. À 20 ans, il préfère laisser toutes les portes ouvertes.

« Mon unique objectif, c’est le Red Star »

Elyaz Zidane assure ne pas vouloir se mettre la pression sur ce dossier. « Mon unique objectif actuel, c’est de tout donner pour le Red Star, de progresser et de faire gagner mon équipe. » Il préfère, dit-il, se concentrer sur le terrain.

Le défenseur évoque aussi son enfance au contact du haut niveau. « J’ai grandi dans un univers sportif et assisté, aux côtés de mon père, à de grandes compétitions internationales », a-t-il expliqué. Il dit vouloir vivre, lui aussi, cette expérience.

Un parcours chez les Bleuets

Formé au Real Madrid, Elyaz Zidane a porté le maillot des équipes de France U17, U18, U19 et U20. En 2025, il a été convoqué avec les U20 pour la Coupe du monde de la catégorie, selon RMC Sport. Il n’a en revanche jamais joué avec l’équipe de France A.

Son palmarès chez les jeunes est déjà fourni. Elyaz Zidane a remporté le Championnat d’Europe U17 avec la France en 2022, avant d’atteindre la finale de l’Euro U19 en 2024. Il cumule au total 46 sélections dans les équipes de France de jeunes, selon le Red Star.

Après deux saisons au Betis Séville, surtout avec l’équipe réserve, il a rejoint le Red Star en juillet 2026. Le club de Saint-Ouen évolue en Ligue 2. C’est là que le défenseur central entend désormais gagner du temps de jeu et franchir un cap.

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Trois sélections possibles, et le précédent Luca

Elyaz Zidane peut prétendre à trois sélections : la France, l’Algérie et l’Espagne. Il est lié à l’Algérie par ses grands-parents paternels, originaires de Kabylie, et à l’Espagne par ses origines maternelles. La concurrence reste forte en équipe A dans les trois pays.

Son frère aîné a déjà fait son choix. Le 19 septembre 2025, la FIFA a validé le changement de nationalité sportive de Luca Zidane. Comme Elyaz, il avait porté le maillot des sélections françaises de jeunes.

Le gardien de Grenade a ensuite défendu les buts des Verts à la CAN 2025. Il a aussi disputé la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, sous les yeux de son père et de ses frères, dont Elyaz.

En décembre 2025, Luca avait toutefois tempéré les attentes sur une arrivée de son frère chez les Verts. Ce n’était « pas le moment d’en parler », avait-il répondu. Dix mois plus tard, Elyaz entretient toujours le même suspense.

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Ce que permettent les règles de la FIFA

Le règlement de la FIFA n’autorise qu’un seul changement de sélection nationale, définitif et irrévocable. Le joueur doit détenir la nationalité du pays qu’il souhaite représenter. La FIFA exige aussi, dans certains cas, un lien effectif avec ce pays, par la naissance, l’ascendance ou la résidence.

Elyaz Zidane n’a jamais joué en équipe de France A : seules ses sélections de jeunes comptent donc. Son frère Luca, dans la même situation, a obtenu le feu vert de la FIFA en 2025. Selon Le Parisien, le choix d’Elyaz dépendra de la suite de sa carrière, et il veut avant tout s’imposer au Red Star.

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