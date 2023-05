Elu joueur espoir de la saison, Bouanani fait une promesse aux Niçois

Badredine Bouanani a été élu meilleur joueur espoir de l’OGC Nice cette saison. Une distinction personnelle amplement méritée vu ses bonnes performances,

Malgré son jeune âge (18 ans), Badredine Bouanani s’impose comme un élément important au sein de la formation de l’OGC Nice. Son niveau connait une marge de progression et demeure une carte offensive gagnante de son équipe.

Attaquant ailier de métier et doté d’un très bon pied gauche, sa technique dévastatrice et sa grande facilité à éliminer les défenseurs lui ont permis de délivrer 4 passes décisives, bien qu’il ne compte pas un grand temps de jeu dans les jambes.

⚽A LIRE AUSSI : France : l’entraineur de l’OGC Nice, Digard, élogieux envers Bouanani

Le néo-international algérien s’est vu ses efforts récompensés. En effet, il a été élu meilleur joueur espoir de l’OGC Nice de la saison 2022/2023. Une distinction amplement méritée pour le jeune talentueux gaucher qui demeure, faut-il le dire, l’une des grandes révélations de la Ligue 1 Uber Eats.

Badredine Bouanani est votre Espoir #OGCNice de la saison 💫 Félicitations Bad’ 👏🔴⚫️ pic.twitter.com/mGQN31VHCS — OGC Nice (@ogcnice) May 30, 2023

« J’espère faire plusieurs bonnes années »

Dans une déclaration accordée au site officiel de l’OGC Nice, Badredine Bouanani se dit content de décrocher le prix du meilleur espoir de la saison. « Je suis très fier et très honoré de recevoir ce prix. J’espère m’inscrire dans la longue durée dans le club et en recevoir beaucoup, individuellement mais aussi collectivement ». Dira-t-il d’emblée.

Il tient à remercier les supporters niçois. « Je remercie les supporters du fond du cœur. Ils nous soutiennent tout le temps au stade, c’est très important. Je les remercie aussi d’avoir voté pour moi. J’espère leur rendre la pareille sur le terrain »

Pour conclure, celui qu’on lui prédit être le digne successeur de Riyad Mahrez promet aux supporters de faire de bonnes saisons à l’avenir. « Il y a six mois, je n’imagine absolument pas être l’espoir de la saison. Jouer, je pensais, oui, car je savais que le coach allait me donner la chance. Après, c’était à moi de la saisir. Je pense que j’ai fait six bons premiers mois et j’espère faire plusieurs années très bonnes ».