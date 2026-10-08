Véhicules électriques : l’égyptien ELSEWEDY annonce la création d’une usine automobile en Algérie

En marge du salon « NAPEC 2026 » qui s’est tenu à Oran, le groupe égyptien Elsewedy s’apprête à franchir une étape majeure dans son déploiement en Algérie.

Le président-directeur général du groupe, Mostafa Awad, a révélé le lancement prochain d’un vaste projet industriel dédié à la fabrication de véhicules électriques et hybrides.

Le dirigeant a précisé qu’une étude de faisabilité a d’ores et déjà été déposée auprès des services du Premier ministère.

Le dossier est actuellement en phase d’examen stratégique, bien qu’aucun calendrier de mise en service ni site d’implantation définitif n’ait pour l’heure été arrêté.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la feuille de route des autorités algériennes visant à accélérer la transition énergétique et à réduire la dépendance aux carburants fossiles.

Un modèle 100 % électrique et une version hybride au programme

Le cœur de ce projet repose sur deux modèles commercialisés sous la marque « Elsewedy EZZ », déjà produite en Égypte : une déclinaison 100 % électrique et une variante hybride (combinant 80 % d’électricité et 20 % d’essence).

Sur le plan technologique, la conception s’appuie sur des composants d’ingénierie allemande et chinoise. L’ensemble des éléments du véhicule sera fabriqué localement, à l’exception du moteur.

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À travers le développement de ce réseau de sous-traitance et de chaînes d’approvisionnement automobiles, Elsewedy ambitionne d’atteindre un taux d’intégration nationale compris entre 50 % et 60 %.

Un plan d’investissement global de 1,3 milliard de dollars

Cette incursion dans le secteur automobile s’insère dans un programme d’investissement bien plus vaste engagé par l’industriel égyptien, représentant une enveloppe globale de 1,3 milliard de dollars répartie sur plusieurs projets en Algérie.

Outre l’automobile, le groupe a soumis des demandes d’agrément pour la réalisation d’une usine de produits sidérurgiques ainsi que de sept unités spécialisées dans la fabrication de tuyauterie, de résine PVC, de fibre optique, de systèmes d’irrigation pivotants et de transformateurs électriques.

Ces démarches ont reçu un accueil favorable de la part des autorités algériennes, qui s’attellent à réserver l’assiette foncière industrielle nécessaire et à finaliser les démarches réglementaires d’attribution.

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Parallèlement, trois nouvelles unités de production sont entrées en exploitation au cours de l’année 2026. Dédiées aux câbles de données, aux isolants électriques et aux transformateurs secs, ces infrastructures inédites en Algérie affichent un taux d’intégration nationale de 80 %, grâce notamment à l’utilisation d’acier produit localement.

De surcroît, le groupe étudie la possibilité de construire une usine d’aluminium, tirant parti des opportunités offertes par le secteur énergétique tout en répondant aux enjeux de décarbonation.

30 millions de dollars d’exportations et soutien à la substitution aux importations

L’ambition d’Elsewedy dépasse les frontières algériennes. En ciblant une vingtaine de destinations — dont les États-Unis, l’Italie, l’Arabie saoudite ou le Chili —, le groupe entend faire de l’Algérie un véritable hub d’exportation régional.

Selon le quotidien L’Algérie d’Aujourd’hui, 25 % de sa production locale sera dédiée à l’international, générant entre 25 et 30 millions de dollars annuels.

Seul producteur local de câbles haute tension (jusqu’à 220 kV), l’industriel a déjà permis à l’Algérie d’économiser plus d’un milliard de dollars en importations. La fabrication des câbles de 60 kV apporte, à elle seule, un gain supplémentaire de 700 à 800 millions de dollars.

S’appuyant sur un partenariat renforcé avec Sonelgaz, cette dynamique accélère le transfert de compétences et consolide le positionnement de l’Algérie comme plateforme industrielle et logistique majeure.