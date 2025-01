Elon Musk partage une « statistique bidon » sur les Algériens

Le milliardaire américain Elon Musk s’est une nouvelle fois illustré en diffusant de fausses informations à l’encontre de la communauté algérienne. En relayant une statistique erronée sur les agressions sexuelles, le patron de Tesla et SpaceX a contribué à alimenter les stéréotypes et les préjugés à l’égard des Algériens vivant en Europe.

Le plus riche homme du monde a relayé sur ses réseaux sociaux des données infondées affirmant que les hommes non-Européens commettaient 84% des agressions sexuelles et des viols, alors qu’ils ne représenteraient qu’environ 10% de la population.

Ces chiffres fallacieux suggèrent que les Algériens seraient 122 fois plus susceptibles de commettre un viol qu’un Suédois !

Elon Musk, en reprenant et en commentant ces données avec un simple « WOW », a contribué à leur diffusion massive. Il semble ignorer, ou feindre d’ignorer, que les statistiques peuvent être facilement manipulées pour justifier des discours haineux et racistes.

Elon Musk relaye une fausse statistique sur les Algériens

En relayant ces informations sans la moindre vérification, Elon Musk ne se contente pas d’être un simple relai involontaire. Son influence considérable sur les réseaux sociaux et son nouveau rôle au sein de l’administration Trump en font un acteur majeur dans la diffusion de la désinformation.

Il est important de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk s’en prend à la communauté algérienne. Ses attaques répétées, comme celles visant la boxeuse Imane Khelif, révèlent une volonté manifeste de salir la réputation des Algériens.

L’origine de cette statistique s’avère particulièrement trouble. Elle aurait été initialement diffusée par un profil douteux, qui affirmait sans aucune source fiable que « des études » avaient démontré ces chiffres alarmants. En reprenant et en amplifiant cette affirmation, Elon Musk a donné une crédibilité injustifiée à une donnée manifestement fausse et a contribué à sa diffusion massive.

La question se pose alors : comment ces chiffres ont-ils été fabriqués ? Quels biais ont pu influencer leur collecte et leur interprétation ? En relayant de telles informations sans vérification, Elon Musk alimente les stéréotypes et les préjugés, et porte une lourde responsabilité dans la diffusion de la désinformation.

L’influence d’Elon Musk est considérable, et ses prises de position sont suivies par des millions de personnes. En relayant de fausses informations, il contribue à polariser les débats et à attiser les tensions.