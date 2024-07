Imane Khelif : après les graves accusations d’Elon Musk, le CIO réhabilite la boxeuse algérienne

La boxeuse algérienne, Imane Khelif, est au cœur d’une polémique internationale qui dépasse largement le cadre sportif. Alors qu’elle s’apprête à défendre les couleurs nationales aux Jeux Olympiques de Paris, elle est la cible d’attaques virulentes et infondées de la part de personnalités influentes, à l’image d’Elon Musk et Richard Dawkins qui ont publiquement remis en question son identité sexuelle, l’accusant de se faire passer pour une femme afin de concourir dans la catégorie féminine.

Originaire de Tiaret, Imane Khelif, est la cible d’une véritable campagne de dénigrement internationale. Outre ces personnalités, de nombreux médias, dont le Daily Mail, ont également semé le doute sur son identité de genre, dans le but évident de l’empêcher de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ces attaques révèlent une fois de plus les doubles standards qui caractérisent les sociétés occidentales. Tandis que l’Algérie célèbre le talent et la détermination de sa championne, d’autres cherchent à la dénigrer, à semer le doute et à l’exclure.

Imane Khelif, victime d’un cyberharcèlement orchestré par Elon Musk et le Daily Mail

Le site Reduxx a été le premier à lancer ces accusations, affirmant qu’Imane Khelif, ainsi que la boxeuse taïwanaise Lin Yu Ting, se “déguisaient” en femmes pour participer aux Jeux Olympiques. Ces allégations ont rapidement été reprises et amplifiées par des personnalités influentes, dont Elon Musk, le propriétaire de Twitter (désormais X). Le milliardaire a qualifié cette situation de “manifestement injuste” !

Ces attaques ont été d’autant plus choquantes qu’elles ont été lancées alors qu’Imane Khelif s’apprêtait à représenter l’Algérie aux Jeux Olympiques de Paris. La boxeuse, âgée de 25 ans, est considérée comme un talent prometteur de la délégation algérienne.

Championne d’Afrique et médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens, elle avait toutes les raisons d’aborder cette compétition avec sérénité.

Il est évident que ces accusations sont totalement infondées. Les tests d’éligibilité auxquels sont soumis tous les athlètes ont été effectués et n’ont révélé aucune anomalie. De plus, la boxeuse algérienne a déjà été contrôlée à de nombreuses reprises et a toujours respecté les règles antidopage.

Face à ces attaques, le peuple algérien s’est tout de suite mobilisé pour soutenir sa championne. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien à Imane Khelif, qui a reçu des marques de solidarité de la part de ses compatriotes. Les Algériens, profondément attachés aux valeurs de solidarité et de fierté nationale, refusent catégoriquement ces attaques.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’Imane Khelif soit victime d’une telle attaque. L’année dernière, alors qu’elle était sur le point de décrocher le titre de championne du monde, elle a été disqualifiée quelques heures avant son combat pour la médaille d’or aux Championnats du monde féminins de New Delhi.

Cette décision, aussi soudaine qu’inattendue, avait déjà suscité de nombreuses interrogations et alimenté les soupçons quant à une volonté de l’empêcher de briller sur la scène internationale.

Ces attaques répétées et infondées contre Imane Khelif sont une atteinte intolérable à son honneur et à celui de l’Algérie. Il est grand temps que les autorités sportives algériennes réagissent avec la fermeté nécessaire.

Une réaction officielle du ministère des Sports, voire du ministre lui-même, est attendue afin de condamner sans réserve ces agissements diffamatoires. Il est impératif de défendre l’intégrité de notre championne et de faire taire définitivement ces voix haineuses qui cherchent à la salir.

Par ailleurs, il est essentiel que les instances internationales du sport ouvrent une enquête approfondie sur ces accusations calomnieuses et prennent les mesures adéquates pour protéger l’intégrité de tous les athlètes.

L’Algérie entière attend avec impatience que justice soit faite et que l’honneur d’Imane Khelif soit rétabli.

Le Comité Olympique et Sportif Algérien condamne les attaques contre la boxeuse

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) a vivement condamné les attaques injustifiées dont a été victime la boxeuse Imane Khelif, alors qu’elle se prépare activement pour les Jeux Olympiques de Paris.

“Le Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) dénonce avec la plus grande fermeté les attaques malveillantes et non éthiques dirigées contre notre athlète émérite, Imane Khelif, par certains médias étrangers.”, peut-on lire dans le communiqué.

“Ces tentatives de diffamation, basées sur des mensonges, sont totalement injustes, surtout à un moment crucial où elle se prépare pour les Jeux Olympiques, le sommet de sa carrière. Le COA a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger notre championne”.

Le Comité a assuré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la boxeuse et lui apporter tout le soutien nécessaire. ” Imane Khelif incarne parfaitement l’esprit d’excellence, de détermination et de résilience de nos athlètes. Malgré ces critiques infondées, nous avons une confiance inébranlable en ses capacités et sommes convaincus qu’elle brillera aux Jeux Olympiques.”, a souligné le Comité.

Enfin, le COA a appelé à un soutien massif de la boxeuse Imane Khelif, dont le niveau exceptionnel semble déranger certains.