Eloigné des terrains pour 6 mois, Bennacer s’adresse aux supporters algériens

Opéré avec succès ce matin du genou, Ismael Bennacer s’est adressé aux supporters milanais et algériens. Le milieu de terrain international est déterminé à surmonter cette rude épreuve. Il espère un retour plus tôt que prévu.

Victime d’une blessure au genou, Ismael Bennacer s’est fait opérer avec succès ce matin à Lyon. L’intervention chirurgicale s’est effectuée sous la houlette du Dr Bertrand Sonnery, en présence du médecin du club, le Dr Stefano Mazzoni.

Comme tout le monde le sait, le retour de Bennacer va durer plus longtemps que prévu. En effet, il sera indisponible pour environ six mois. Un véritable coup dur pour le lutin algérien qui devrait rater pratiquement toute la première moitié de l’exercice 2023/2024. Mais le milieu de terrain international est déterminé à surmonter cette rude épreuve.

1ère réaction de Bennacer après l’intervention chirurgicale

Dans une publication sur son compte officiel Facebook, le lutin algérien s’adresse aux supporters milanais et algériens. Il espère renouer avec les terrains plus tôt que prévu.

« Bonjour à tous…L’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui. Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination ». A-t-il écrit d’emblée.

Si Bennacer fera en sorte de revenir vite sur les terrains, c’est aussi pour être prêt pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire en Janvier 2024. « Je vais travailler dur, me battre chaque jour, pour revenir plus fort et être à nouveau en mesure de défendre les couleurs de mon club et de mon pays ». A-t-il ajouté.

Enfin, il conclut : « Merci à tous pour vos messages et la force que vous me donnez pour surmonter tout cela. Je vous tiendrai informés sur chaque étape de ma rééducation ».