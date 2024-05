“Elles viennent en France pour respirer” : nouvelle polémique sur les femmes maghrébines

Les femmes musulmanes d’origine maghrébine se retrouvent au cœur d’une nouvelle polémique en France. Notamment après les propos de l’écrivaine et journaliste, Abnousse Shalmani, invitée de l’émission “24h Pujadas”, de David Pujadas, sur LCI.

En effet, lors de ce passage, la Franco-Iranienne a tenu des propos polémiques qui ne passent pas du tout sur les femmes musulmanes d’origine maghrébine.

Abnousse Shalmani déclenche une nouvelle polémique en France

Lors de son passage dans l’émission de David Pudjadas, pour la promotion de son nouveau livre, intitulé “Laïcité, j’écris ton nom”, Abnousse Shalmani a parlé des femmes et des écolières maghrébines et a fait savoir que les musulmanes “viennent en France pour respirer et pratiquer leur religion en liberté“.

Par ailleurs, la réalisatrice franco-iranienne poursuit “Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d’obédience musulmane et maghrébine sont obligées d’être moins bonnes à l’école et de se retenir d’avoir très bons résultats” et cite “des enquêtes sérieuses” pour justifier ses propos hallucinants.

Abnousse Shalmani part un peu loin dans ses propos en déclarant “Si elles réussissent trop bien à l’école, le grand frère ou les parents vont dire : ‘Mais tu te prends pour une Blanche ou quoi ? t’as cru que t’étais française ?“.

Est ce qu’on pourrait voir «cette étude très sérieuse» ?

Désespérant et tellement insultant pour ces millions de parents qui se sont battus pour offrir le meilleur pour leurs enfants.

Dans ma vie je n’ai vu que des parents qui ont poussé leur fille a donner le meilleur à l’école. https://t.co/RG2BzjmMFo — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 30, 2024

Les propos d’Abnousse Shalmani suscitent la colère des internautes

De son côté, David Pujadas est intervenu pour préciser “ce n’est quand même pas le cas de la majorité“, de même que Bernard Guetta, présent sur le plateau, qui appelle l’écrivaine à ne pas généraliser ses propos. La séquence de ce passage a été largement diffusée sur la toile et a suscité l’indignation des internautes qui n’ont pas apprécié les paroles de la réalisatrice.

D’ailleurs, sur le réseau X, le journaliste Mohamed Bouhafsi, a pris la parole et demande à voir “ces enquêtes“, citées par l’auteure. De son côté, le député LFI, Antoine Léaument, dénonce un “racisme crasse sur un plateau télé“.

Encore du racisme crasse sur un plateau télé. Madame, les parents en France disent tous la même chose à leurs gosses, quelle que soit la religion : «Travaille bien à l'école pour avoir des bonnes notes, comme ça tu pourras choisir ce que tu feras plus tard». 🇫🇷 https://t.co/jZmV8aMT8N — Antoine Léaument 🇫🇷🌿 (@ALeaument) April 29, 2024

À LIRE AUSSI :

>> Aides sociales : la France durcit ses conditions pour les étrangers

>> Condamné pour antisémitisme, un imam algérien expulsé de France