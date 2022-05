Elles ont échangé un bébé : 3 infirmières suspendues à Ouargla

Accoucher dans les meilleures circonstances et le plus normalement possible, est le rêve de toutes les futures mamans qui attendent avec impatience le jour de donner naissance à leurs bébés. Toutefois, insouciante de ce que peut lui cacher l’avenir, aucune femme ne peut voir son enfant, tant attendu, échangé contre un autre.

En date du 15 mai 2022 à Ouargla, un père de famille a adressé une plainte au département de la santé, après que son fils (qui est un nouveau-né) a été confié à une autre personne. Dans sa plainte qui est publiée sur les réseaux sociaux, il explique que les circonstances remontent au jour du vendredi 13 mai 2022, date à laquelle son épouse a accouché d’un petit garçon au sein de la maternité « Boukhris Omar », située dans le quartier de Sidi Abdelkader, à Ouargla.

En effet, la femme a subi une césarienne les environs de 16 heures. Alors qu’il demandait à récupérer son enfant, le père a été informé qu’il était nécessaire de procéder à des tests et de vacciner le nouveau-né.

Toutefois, dans sa plainte, il explique que cette attente a duré de 16 heures jusqu’à 21 heures. Au cours de cette période, il affirme avoir été surpris par un homme qui portait son propre enfant. Le père de famille indique dans sa lettre que la situation l’a laissé perplexe, ne pouvant pas comprendre que son nouveau né ait pu sortir de la maternité « avec une telle facilité ».

Dans son témoignage, celui-ci a fait savoir que la direction de la maternité a convoqué le soir même la personne ayant pris son enfant en prétendant devoir faire un vaccin au petit. Le directeur de la santé de Ouargla a indiqué dans une déclaration à Echourouk News qu’une enquête a été entamée suite à ce dossier qui a choqué la population algérienne.

Par ailleurs, le responsable a précisé pour sa part avoir ordonné au directeur de la maternité des mesures de suspension provisoire visant trois infirmières ainsi qu’une sage-femme. Cela jusqu’à leur comparution devant la commission disciplinaire qui déterminera les modalités de la sanction.

Une femme enceinte morte lors d’une embarcation pour immigration clandestine vers l’Espagne

Oui, il s’agit bien évidemment de cette femme qui a fait la une des média ces derniers jours. Enceinte de 8 mois, elle a pris le large avec son époux pour rejoindre l’autre côté de la méditerranée sans se soucier de risquer leurs vies et celles du futur enfant.

En effet, cette future maman a été retrouvée morte, alors que son mari était hospitalisé dans un état critique en Espagne. Cette douloureuse nouvelle a été annoncée samedi 14 mai 2022 par Francisco Jose Clemente Martin, un membre du Centre espagnol de recherche des personnes disparues. Malheureusement, les plans du jeune couple ne se sont pas déroulés comme prévus, avant leur embarcation avec un groupe de douze autres personnes. Il convient de rappeler que ce bateau a été porté disparu le 7 mai 2022.