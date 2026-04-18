« Elles ne sont que 60 au monde » : Une équipe de la Protection civile algérienne décroche un nouveau grade

L’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain de la Protection civile algérienne vient de franchir un palier technique majeur. Elle vient d’être officiellement reclassifiée selon les normes internationales du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG), un organisme relevant des Nations Unies.

Ce nouvel exploit vient enrichir le palmarès de la Protection civile algérienne dans les domaines de l’action humanitaire et de la réponse aux catastrophes. Selon un communiqué de l’institution, cette consécration se traduit par un certificat de reconnaissance et de conformité internationale délivré par l’INSARAG.

Ce dernier est l’organisme spécialisé des Nations Unies pour la coordination des efforts de recherche et de sauvetage à travers le monde.

Un examen de quatre jours sous l’œil d’experts de 12 pays

Cette reclassification n’est pas une simple formalité. L’équipe algérienne « lourde » de recherche et de sauvetage (HUSAR) a été soumise à une évaluation opérationnelle exhaustive entre le 14 et le 17 avril 2026.

Pendant quatre jours, des experts internationaux accrédités issus de 12 pays ont passé au crible l’ensemble des volets organisationnels :

Le commandement et la gestion ;

Les opérations de recherche et de sauvetage ;

Le soutien médical et la logistique.

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Équipe HUSAR : 86 experts algériens formés aux standards des Nations Unies

Forte de 86 éléments, l’équipe regroupe des spécialistes du sauvetage-déblaiement, des équipes cynotechniques, des ingénieurs en évaluation des structures et des experts en risques chimiques.

Ces personnels ont suivi un programme de formation intensif de plus de deux ans, en Algérie et à l’étranger, sous l’encadrement d’experts nationaux et internationaux.

L’Algérie s’impose comme un pilier mondial de l’aide humanitaire

Avec cette distinction, l’Algérie intègre désormais un cercle restreint d’environ 60 équipes certifiées à l’échelle mondiale.

Ce statut prestigieux confirme la capacité de l’équipe algérienne à intervenir de manière autonome pendant une durée pouvant atteindre dix jours en zone sinistrée, avec ses propres moyens.

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Déjà titulaire d’une première certification obtenue en 2017, la Protection civile confirme ainsi sa place de choix sur la scène internationale.

Elle s’impose aujourd’hui, au nom de l’Algérie, comme un acteur majeur du dispositif international de réponse aux catastrophes et une force de proposition dans l’action humanitaire multilatérale sous l’égide des Nations Unies.