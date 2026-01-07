Elle ralentissait toutes les démarches : cette pratique désormais interdite dans les administrations !

Ce mardi 6 janvier 2026, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a réuni les cadres de l’administration centrale pour évaluer l’application des directives antérieures et le fonctionnement des structures sous tutelle.

Lors de cette réunion, le ministre Abdelhak Saihi a ordonné la stricte interdiction de demander aux citoyens des documents pouvant être échangés électroniquement entre les administrations. Une mesure qui vise à simplifier les procédures, réduire la charge administrative et garantir un service plus efficace. Tout manquement à cette consigne sera sanctionné immédiatement, souligne le communiqué officiel.

Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large de modernisation du service public. Axée sur la numérisation, la simplification des démarches et la protection des droits des citoyens.

Les directives strictes de Saihi pour le service public et la protection des citoyens

Abdelhak Saihi a fixé plusieurs instructions précises pour améliorer la qualité du service public et assurer la réactivité des administrations :

Sorties sur le terrain régulières selon un programme de travail précis, avec une vigilance constante pour surveiller le fonctionnement des structures et prévenir tout dépassement portant atteinte aux droits des citoyens. Application effective des instructions concernant l’amélioration du service public, avec un accent sur la simplification des procédures administratives et la qualité des résultats sur le terrain. Prise en charge immédiate des préoccupations des citoyens et traitement dans des délais raisonnables. Interdiction stricte de demander au citoyen des documents pouvant être échangés entre les différentes administrations à distance. Avec des mesures rapides et dissuasives en cas de manquement ou de dépassement. Suivi et évaluation permanents pour garantir l’efficacité des mesures et renforcer la dimension sociale de l’État.

Une vigilance permanente pour moderniser l’administration

Par ailleurs, le ministre a rappelé que la présence sur le terrain et le contrôle constant sont essentiels pour détecter toute négligence ou pratique portant atteinte aux droits des citoyens.

Selon le communiqué, cette vigilance s’accompagne d’une évaluation continue et rigoureuse. Afin de mesurer l’efficacité des mesures et de consolider la confiance des citoyens dans le service public.

Enfin, en mettant l’accent sur la numérisation des procédures et la simplification administrative, le ministère cherche à réduire les déplacements et formalités inutiles. Tout en garantissant le traitement rapide et efficace des préoccupations des citoyens.