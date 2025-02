Elle produira du sucre 100 % made in Algeria… L’usine Tafadis relance son activité en mars 2025

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a annoncé ce mardi le lancement imminent de la production de l’usine de raffinage de sucre Tafadis, filiale du groupe Madar Holding. Cette usine a été intégrée au groupe dans le cadre de la récupération des biens confisqués.

Lors de sa visite à la zone industrielle Larbaâtache, dans la wilaya de Boumerdès, le ministre a indiqué que l’usine entrera en phase d’essai d’ici la fin du mois de mars prochain, avant de démarrer officiellement sa production. Ce projet contribuera à la création de 1 200 emplois, dont 500 directs et 700 indirects.

Le ministre a souligné l’importance stratégique de ce projet pour l’industrie nationale, affirmant qu’il participera à la sécurité alimentaire et au renforcement du développement économique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à relancer les unités industrielles récupérées dans le cadre des biens confisqués.

L’usine, d’une capacité de production de 2 000 tonnes par jour, produira différentes variétés de sucre raffiné, dont 1 300 tonnes de sucre blanc, 200 tonnes de sucre roux et 450 tonnes de sucre liquide. Elle se positionne ainsi comme l’un des plus grands projets de raffinage de sucre du pays.

Par ailleurs, le PDG du groupe Madar Holding a dévoilé l’ambition du groupe d’étendre ce projet avec la construction d’une usine similaire dédiée à la production de sucre à partir de betteraves sucrières dans la wilaya d’Ouargla. Ce nouveau site devrait entrer en production dans les trois prochaines années.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de relance industrielle et de diversification économique, répondant aux besoins croissants du marché national en produits sucriers tout en créant des opportunités d’emploi significatives.

Raffinerie de sucre Tafadis : Un complexe industriel ultramoderne au service de la production de sucre

La raffinerie de sucre de canne de la société Tafadis SPA, filiale de Madar Holding, située à Larbaâtache (Boumerdès), représente un complexe industriel ultramoderne doté de technologies de pointe.

Avec une capacité de production estimée à 2 000 tonnes de sucre blanc cristallisé par jour, la raffinerie utilise du sucre de canne brut importé du Brésil, transformé grâce à un processus de raffinage sophistiqué.

Ce processus inclut des étapes de nettoyage, de clarification et de cristallisation, assurées par des équipements de haute technologie comme des centrifugeuses et des chaudières à vapeur. La raffinerie fonctionne en autonomie énergétique grâce à sa centrale électrique de 8 000 KVa et recycle intégralement l’eau utilisée, minimisant ainsi son impact environnemental.

En plus de répondre aux besoins nationaux, Tafadis ambitionne de positionner l’Algérie comme un acteur majeur sur le marché international du sucre, tout en adoptant des pratiques éco-responsables certifiées ISO 9000 et ISO 14000.