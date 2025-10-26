Elle piégeait ses victimes en ligne : une influenceuse recherchée par la police à Constantine

La police de Constantine a lancé, ce week-end, un appel urgent au public dans le cadre d’une enquête sur plusieurs affaires d’escroquerie et de chantage en ligne. La principale suspecte, activement recherchée, aurait utilisé plusieurs comptes Instagram pour mener ses activités frauduleuses.

À LIRE AUSSI : Oran : une ferme exporte 3 tonnes d’escargots vers l’Italie, une première en Algérie

Selon le communiqué diffusé par les services de sécurité, la jeune femme opérant sous différents pseudonymes — “Nihel Nihalou /01”, “Imou nihal /02” et “Nihalounina9 /03” — serait impliquée dans des actes de fraude, d’usurpation d’identité et de chantage numérique visant plusieurs citoyens. Les enquêteurs affirment qu’elle profitait de la confiance de ses victimes pour obtenir des informations personnelles, des transferts d’argent ou des images compromettantes qu’elle utilisait ensuite à des fins d’extorsion.

Escroquerie en ligne : la police de Constantine recherche une femme suspectée d’arnaques sur Instagram

Les autorités ont invité toute personne ayant été en contact avec l’un de ces comptes, ou disposant d’informations sur la suspecte, à se rapprocher des services de police pour déposer plainte ou fournir un témoignage. L’objectif est de rassembler le maximum d’éléments afin de renforcer le dossier d’enquête et d’identifier d’éventuelles autres victimes.

À LIRE AUSSI : « Voilà que l’Algérie entre en scène » : Zemmour instrumentalise le cambriolage du Louvre

La direction de la sûreté de Constantine a également profité de cette occasion pour alerter la population sur la montée des escroqueries en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Les internautes sont appelés à redoubler de vigilance face aux comptes inconnus ou aux propositions trop alléchantes, et à ne jamais partager d’informations personnelles, de documents d’identité ou de photos privées.

La police dévoile les faux comptes utilisés dans une vaste escroquerie sur Instagram

Dans son communiqué, la police rappelle que le chantage numérique et l’escroquerie via Internet constituent des délits graves punis par la loi. Les victimes, souvent intimidées ou honteuses, hésitent à signaler les faits, ce qui permet aux escrocs de continuer leurs activités en toute impunité. Les forces de l’ordre insistent régulièrement sur l’importance de briser le silence et de coopérer avec les autorités pour lutter efficacement contre ce type de criminalité.

À LIRE AUSSI : Visa Schengen: les Algériens dans le top 10 mondial avec plus d’un demi-million de demandes en 2024

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière l’ampleur croissante de la cybercriminalité en Algérie, un phénomène en constante évolution avec la généralisation de l’usage des réseaux sociaux. La police de Constantine assure que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées pour identifier et arrêter la suspecte, tout en réaffirmant sa détermination à protéger les citoyens contre les formes modernes de délinquance numérique.

Les enquêtes se poursuivent, et les autorités appellent toute personne concernée à contacter sans délai les services de sécurité pour toute information utile à l’enquête.