Elle obtient un 100/100 : une bachelière italo-algérienne impressionne au Bac en Italie

C’est le graal absolu du système scolaire transalpin. À Belluno, une commune de la région de la Vénétie, Zainab Ghebbache a inscrit son nom au tableau d’honneur de la promotion 2026 de l’examen de maturité — l’équivalent italien du baccalauréat.

La jeune bachelière de double nationalité algérienne et italienne a obtenu la note parfaite de 100/100, assortie du prestigieux « e Lode » (avec félicitations du jury), une distinction rarissime réservée à l’élite lycéenne du pays.

Élève au lycée Renier, elle fait partie du cercle très restreint des six étudiants de l’établissement à avoir atteint ce sommet académique cette année, comme le rapporte le quotidien régional Corriere delle Alpi.

Par ce parcours sans faute, elle offre l’image d’une jeunesse brillante, portée par des valeurs d’effort, de persévérance et de rigueur.

Des vers à l’espace : un profil atypique

Si son bulletin de notes impressionne, c’est surtout la dualité de son profil qui détonne. Issue d’un cursus littéraire qui a forgé son esprit critique et nourri sa passion pour la poésie, Zainab Ghebbache a pourtant décidé de prendre un virage à 180 degrés pour ses études supérieures.

« J’ai choisi d’étudier l’ingénierie aérospatiale à Padoue. C’est un secteur hautement stratégique, et il me tenu à cœur de m’imposer, en tant que femme, dans une filière scientifique », confiait-elle récemment aux médias locaux.

🟢 A LIRE AUSSI : Résultats BAC 2026 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 championnes d’Algérie

Pour autant, la bachelière n’abandonne pas ses premières amours. Elle ambitionne de décrocher, d’ici une vingtaine d’années, un diplôme universitaire en lettres afin de continuer à faire vivre sa plume et d’inspirer le public par ses écrits.

Une « ambassadrice » de choix pour la diaspora

Au-delà de la performance individuelle, ce succès résonne fortement au sein de la communauté algérienne établie en Italie, pour qui Zainab est devenue un véritable motif de fierté. La Fédération des Étudiants et des Cadres Algériens en Italie a immédiatement tenu à saluer ce triomphe académique.

Par la voix de son président fondateur, Houari Chelakh, l’organisation a adressé ses plus chaleureuses félicitations à la lauréate ainsi qu’à sa famille.

🟢 A LIRE AUSSI : TIZI OUZOU, l’indétrônable reine du BAC conserve sa couronne en 2026

En formulant ses vœux de réussite pour son futur parcours universitaire et professionnel, le représentant de la fédération a émis le souhait de voir Zainab Ghebbache s’ériger en modèle pour les générations futures, la qualifiant de « digne ambassadrice de l’Algérie » à l’étranger. Une trajectoire inspirante qui promet déjà de briller bien au-delà des frontières de la Vénétie.