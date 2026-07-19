« Elle est revenue pour sauver un nourrisson» : L’incroyable courage de Malika, l’éducatrice de Mohammadia

L’incendie tragique qui a ravagé le centre pour l’enfance assistée de Mohammadia continue de soulever une vague d’émotion à travers le pays. Si ce drame a plongé des familles entières dans le deuil, il a aussi mis en lumière des élans d’humanité pure.

Parmi ces visages de la douleur et de la bravoure, celui de Malika Boulghras s’est imposé comme le symbole absolu du sacrifice et du devoir accompli jusqu’au dernier souffle.

Malika Boulghras, âgée de 51 ans, exerçait comme éducatrice au sein de ce centre pour l’enfance assistée depuis environ un an.

Lorsque le brasier s’est déclaré jeudi dernier, elle a d’abord réussi à s’extirper saine et sauve du bâtiment en flammes. Mais à l’extérieur, une terrible certitude l’assaille : un nourrisson est resté pris au piège à l’intérieur.

N’écoutant que son instinct maternel et son sens du devoir, Malika décide de rebrousser chemin. Autour d’elle, les témoins tentent désespérément de la retenir, l’implorant de ne pas risquer sa vie face à l’avancée du feu. Rien n’y fait.

L’éducatrice replonge dans le brasier. Elle ne reviendra jamais. Malika a trouvé la mort au cœur de la fournaise, signant un acte d’héroïsme poignant.

« Elle était la mère et le pilier de toute notre famille. Tout le monde l’aimait profondément. » — Le frère de la victime, lors d’un témoignage bouleversant accordé aux médias le jour du drame.

Derrière elle, cette femme courageuse laisse une fille, des petits-enfants, ainsi qu’un fils aux besoins spécifiques. Profondément meurtri, son frère a également lancé un appel pressant à la dignité, demandant l’arrêt immédiat de la diffusion des vidéos de l’incendie sur les réseaux sociaux.

Les cris de détresse de Malika, audibles sur certaines séquences, constituent un traumatisme insoutenable pour ses proches.

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L’hommage de la nation à une « héroïne de l’ombre »

Cette nuit-là, la solidarité s’est manifestée de toutes parts. Avant même l’arrivée des secours, plusieurs habitants du quartier ont bravé le danger pour tenter d’extraire les victimes des flammes. Mais c’est le geste ultime de Malika qui a profondément marqué les esprits, jusqu’au plus haut sommet de l’État.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, s’est rendue en personne au domicile de la défunte pour présenter ses condoléance à la famille. Visiblement émue, la ministre a tenu à saluer la mémoire de celle qui a incarné les valeurs les plus nobles de sa profession.

Avant cette visite familiale, la ministre s’était rendue au chevet des rescapés hospitalisés afin de s’assurer de leur prise en charge médicale et psychologique, promettant un accompagnement total aux survivants et aux familles endeuillées.

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Elle s’est ensuite recueillie auprès des proches de la victime, affirmant que le dévouement absolu de Malika témoigne d’un esprit humanitaire et d’un héroïsme grandiose alors qu’elle accomplissait son devoir.

Soraya Mouloudji a également souligné que ce geste de bravoure restera à jamais gravé dans les cœurs et témoignera de la grandeur de la mission portée par les travailleurs du secteur de la solidarité nationale.

Un bilan lourd et une émotion vive

Pour rappel, ce terrible incendie a coûté la vie à 11 personnes : 10 enfants du centre pour l’enfance assistée et l’éducatrice Malika Boulghras. Le sinistre a également fait 19 blessés.

Signe de la vive émotion et de la confusion qui ont régné sur les réseaux sociaux au lendemain du drame, une photo a massivement circulé, présentée à tort comme étant celle de la victime, avant que ses proches ne rectifient l’information.

Malika Boulghras n’a plus de visage officiel sur la toile, mais son nom, lui, reste désormais synonyme de courage et d’amour inconditionnel pour les enfants dont elle avait la garde