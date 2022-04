Elle confond l’Algérie et la Tunisie : la grosse bourde de Le Pen

Depuis ce dimanche 11 avril 2022, les noms des deux candidats en lice pour le second tour des élections présidentielles en France sont connus, après un premier tour ou 12 candidats ont mené campagne. Sans grande surprise, il s’agit d’Emmanuel Macron, président sortant avec 28% des voix et de Marine Le Pen, candidate du parti d’extrême droite Rassemblement National (RN), avec plus de 23% des voix. Les deux candidats ont jusqu’au 24 avril 2022, date de tenue du second tour, pour convaincre les 48 millions d’électeurs français à voter pour eux.

La fille de Jean Marine Le Pen est connue pour ses positions par rapport à l’immigration, mais surtout par rapport à la religion musulmane. Elle pourrait se voir élue présidente de la République Française, avec un mandat pour les 5 années à venir.

Un des projets phare de la campagne de Marine Le Pen, est l’interdiction du port du voile dans tous les espaces publics en France. Lors de son passage le 7 avril dernier sur les ondes de RTL, la candidate a déclaré, « Si on porte le voile, on aura une contravention de la même manière qu’il est interdit de ne pas mettre sa ceinture de sécurité en voiture. C’est tout à fait applicable ».

Marine Le Pen lynchée sur les réseaux sociaux

Marine Le Pen lors de son passage hier, le mardi 12 avril 2022, sur les ondes de la Radio France Inter, s’est vue interviewer par Léa Salamé, la candidate d’extrême droit est encore une fois revenue sur l’interdiction du port du voile en France. La journaliste souligne « On serait le seul pays à interdire le voile aux femmes dans la rue, dans le métro… », dans la foulée, Marine Le Pen rétorque en disant, « Bah non, excusez-moi, mais Bourguiba avait interdit le voile en Algérie ».

Il est important de rappeler que Habib Bourguiba cité par la candidate RN, a été le président de la Tunisie entre 1957 et 1987, et que ce dernier n’a jamais interdit le voile, contrairement aux affirmations de Marine Le Pen.

« Quelle pauvre nulle ignare », « Quelle ignorance, retourne à l’école », « Elle est tellement incompétente qu’elle confond l’Algérie et la Tunisie », ce sont quelques commentaires que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux, en réponse aux lacunes géopolitiques de Marine Le Pen.