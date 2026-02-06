Elle cible les retraités : la police alerte contre une arnaque financière inédite

Un récent coup de filet des services de la Sûreté de Wilaya de Jijel met en lumière une méthode de vol particulièrement insidieuse. Un individu a été écroué pour avoir détourné les économies de personnes âgées en simulant un geste d’entraide devant des distributeurs automatiques (GAB).

C’est une affaire qui doit appeler à la plus grande vigilance dans toutes les villes d’Algérie. Les éléments de la 1ère Sûreté Urbaine de Jijel ont mis fin aux agissements d’un individu de 34 ans spécialisé dans le vol par ruse. Sa cible privilégiée ? Les retraités et les personnes âgées peinant à manipuler les guichets automatiques.

Le « piège de la solidarité » : Comment procèdent les malfaiteurs ?

L’enquête a révélé un mode opératoire particulièrement bien rodé qui débute par une phase de repérage durant laquelle le suspect surveille les distributeurs extérieurs, attendant patiemment qu’une personne âgée manifeste une hésitation face à l’écran.

Sous couvert d’une politesse trompeuse, il aborde alors sa victime pour lui proposer son aide, mais profite en réalité de sa confusion pour naviguer rapidement dans le menu et effectuer un virement direct vers son propre compte plutôt qu’un simple retrait.

Une fois le détournement opéré, l’escroc disparaît prestement après avoir rendu la carte en prétextant un bug technique ou en remettant une somme incomplète, laissant la victime sans défense face à un compte vidé.

🟢 A LIRE AUSSI : Alerte aux arnaques en ligne : attention au piège du « faux livreur » ! L’APOCE met en garde

Présenté devant le procureur de la République, le mis en cause a été jugé en comparution immédiate. La justice a retenu la circonstance aggravante de « vol facilité par la vulnérabilité de la victime liée à son âge ». L’individu a été placé sous mandat de dépôt.

Cette affaire n’est pas seulement un fait divers, c’est un avertissement. La numérisation des services bancaires est un progrès, mais elle crée aussi des failles que les escrocs exploitent sans scrupules.

Comment se protéger ?

Pour éviter que ce scénario ne se répète, voici les règles d’or à connaitre :

Ne jamais accepter l’aide d’un inconnu devant un distributeur

Privilégier les retraits à l’intérieur des agences pendant les heures d’ouverture.

Masquer systématiquement le code secret , mais aussi rester attentif aux manipulations effectuées sur l’écran par un tiers.

, mais aussi rester attentif aux manipulations effectuées sur l’écran par un tiers. Signaler tout comportement suspect aux agents de sécurité ou aux services de police

🟢 A LIRE AUSSI : Un nouveau service très pratique désormais disponible aux GAB d’Algérie Poste