L’aéroport international Houari Boumediene est devenu ces derniers temps, un théâtre pour les échanges et les trafics illicites de capitaux mais aussi d’objets de valeurs. Cependant, et grâce aux efforts de la PAF, plusieurs tentatives ont été déjouées.

Dans ce sillage, une autre affaire de ce genre a marqué la fin de l’année 2019. En effet, il s’agit de l‘importation d’équipements de type sensible; dont des dispositifs de surveillance, des téléphones portables, des montres intelligentes… à en croire l’arabophone Ennahar.

Impliquée dans cette affaire, l’entreprise « Ziryab import – export » qui a importé cette marchandise sans déclaration ni autorisation, tout en déjouant les autorités concernées. Pour importer ces équipements sensibles depuis les Emirats arabes; ladite entreprise a collaboré avec un certain nombre d’agents douaniers mais également employés de l’aéroport d’Alger.

Onze têtes impliquées dans l’affaire de « Ziryab import – export »

Les autorités compétentes ont entamé une enquête acharnée qui a duré plusieurs mois. À la clef ? onze suspects impliqués dans cette affaire. Il s’agit principalement des agents douaniers et employés de l’aéroport de Houari Boumediene.

Les prévenus ont, en effet, facilité le passage de la marchandise et son stockage dans un des hangars de la compagnie nationale Air Algérie. Ceux-ci ont été poursuivi pour » violation de la législation concernant la circulation des devises et des capitaux de et vers l’étranger. » indique la même source.

L’affaire refait surface au tribunal de Dar El Beida

En effet, le tribunal de Dar El Beida d’Alger a rouvert le dossier. Selon le journal Ennahar, un procès à l’encontre des responsables douaniers et des employés de l’aéroport a été entamé le mercredi 8 juin 2022. Et le nom de l’entreprise a été une nouvelle fois évoqué.

Le déroulement de ce procès a dévoilé que la marchandise importée n’a fait objet d’aucun contrôle. Celle-ci ayant la valeur de 314.280.862.35 de dinars algériens, a été expédiée en Algérie sous forme de 781 colis. Lors d’un contrôle par les agents de la PAF, ceux-ci ont été surpris par la non conformité de cette marchandise aux déclarations émises par « Ziryab import – export ».

Parmi ces colis, la PAS a réussi à saisir 424 colis avant leur départ de l’entrepôt. Le reste figure toujours dans l’entrepôt d’Air Algérie.

En revanche, lors des auditions, un contrôleur de la douane a affirmé avoir vérifié 180 colis, aléatoirement. Et pourtant, la vérification n’a dévoilé aucune marchandise suspecte.