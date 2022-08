Elle a sauvé 68 enfants aux incendies d’El Kala : la jeune Dounia est décédée

Face aux nombreux incendies qui ont ravagé plusieurs régions de l’est du pays, les citoyens algériens ont fait preuve d’un élan de solidarité pour venir en aide aux plus démunis. En effet, ils se sont mobilisés tels un seul homme pour sauver les victimes et les familles sinistrées.

Parmi les héros qui ont fait preuve de bravoure et de sacrifice face aux risques de ses incendies, la cheffe de scout Dounia Bouhlassa. Munie d’un courage hors norme, la jeune de 19 ans a sauvé, elle seule, 13 enfants. Qui étaient présents, lors des incendies, au parc animalier Brabtia à El Kala.

Poussé et encouragé par les efforts fournis par cette jeune cheffe de scoute. Son équipe à contribuer à l’évacuation de plus de 68 enfants, se trouvant dans un camp de scout au parc animalier d’El Kala.

Constantine : décès de la cheffe de scout Dounia Bouhlassa

La douloureuse nouvelle du décès de Dounia Bouhlassa, a été annoncé par le biais d’un communiqué rendu public dans la page officielle des scouts musulmans de la wilaya de Constantine. Ayant subi de grave blessures suite aux feux de forêts déclenchés à El Kala, Dounia a rendu son âme au niveau du centre hospitalo-universitaire Ibn Badiss à Constantine.

L’enterrement de la défunte a eu lieu aujourd’hui, le mardi 23 août 2022. Et ce, au niveau du cimetière d’Ain Smara à Constantine. Et ce, en présence de sa famille et des membres des scouts musulmans algériens venant de plusieurs wilayas du pays.

Les enfants sauvés par les mains de Dounia Bouhlassa se souviendront pour toujours du visage de celle. Qui, a donné à tout un pays une leçon de courage, mais aussi d’humanisme.