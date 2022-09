Elle a fui son mari violent, le calvaire d’une Algérienne en France

Une femme sur trois, dans le monde, est victime de violence physique ou sexuelle. Soit près de 736 millions de femmes. Seulement une minorité ont réussi à se détacher de ces violences. Et à recommencer leurs vies. Parmi celles qui ont décidé de prendre leurs vies en main, nombreuses sont celles qui rencontrent des obstacles par rapport à la société, mais aussi à leur quotidien.

C’est le cas Nadia, une ressortissante algérienne qui a fui son mari, en compagnie de ses quatre filles, pour rejoindre la France. Comme vous l’avez peut-être deviné, Nadia est victime de violences aggravées. Notamment, d’insultes, de viol conjugal et physique, d’agression psychologique …).

Cependant, après avoir déposé deux plaintes, notamment le 12 juin et 17 octobre 2021, l’Algérienne a fini par fuir en compagnie de ses quatre enfants.

Elle a fui son mari violent, une mère algérienne vit dans des conditions insalubres en France

En pensant avoir échappé à la misère, Nadia et ses quatre filles se sont retrouvées à séjourner, à cinq, dans une chambre d’hôtel de 15 m². Et ce, près de la zone commerciale de Longperrier. Une situation insupportable pour cette famille, qui a pris contact avec l’association » la maison des femmes » pour trouver une solution à leur cas, rapporte actu.fr.

Cependant, suite à cette prise de contact, Nadia et ses filles se sont retrouvés hébergés par le SIAO 77. Et ce, dans un logement d’urgence proposé par Solidarity Cottages à Longperrier. En effet, cette mère algérienne a fait savoir, à la même source, que, pour s’offrir un minimum de confort, elle avait récupéré un réfrigérateur, un micro-ondes, des matelas, un lit … délaissé près de son logement et celui de ses voisins. Par ailleurs, pour offrir plus de confort à cette famille, Solidarity Cottages a décidé de sacrifier la cuisine pour élargir les chambres.

Un mois plus tard, l’état de ce logement a commencé à se détériorer. En effet, la maman et ses filles ont été victimes de boutons causés par les punaises des lits. Mais ce n’est pas tout. À peines quelques semaines de leurs arrivées dans ce logement, cette famille a fait face à l’attaque de plusieurs insectes et cafards.

Une situation qui a été dénoncé par la famille auprès du SIAO 77, qui a envoyé un signalement aux responsables de ce logement. De leurs côtés, ces derniers ont déjà prévenu les hébergés de ne pas récupérer des meubles de la rue. Qui est, en général, la principale source de ces insectes.

Une situation difficile à supporter par les enfants de l’Algérienne

Scolarisées au niveau des écoles de Longperrier et de Saint-Mard, ces filles n’arrivent pas à étudier correctement. En effet, dans de telles conditions insalubres, la mère de famille. Qui est salariée depuis août 2022, n’arrive toujours pas à trouver un autre logement.

Par ailleurs, contrainte de rester près de l’aéroport où elle travaille. Nadia a refusé, un logement à Torcy, que SOS Meaux lui a proposé, le premier septembre dernier. Elle n’a également pas accepté la proposition de l’assistance sociale. Qui lui a demandé d’arrêter son travail, au moins jusqu’au mois de novembre prochain.

Comme dernière proposition pour cette de famille, le SIAO a demandé de la loger dans des meilleures conditions à Ozoir-la-Ferrière. Chose que Nadia et ses quatre filles ont finalement accepté.