Elle a fait plus de 20 victimes : la voleuse d’Oran rattrapée

Une criminelle connue pour avoir dérobé des dizaines de téléphones a été appréhendée dans la wilaya d’Oran ce vendredi 27 août 2021.

En effet, suite aux plaintes répétées de plusieurs personnes, majoritairement des femmes qui ont été victimes de cette voleuse notoire. Une enquête a été lancée afin de mettre la main sur la délinquante coupable d’avoir subtilisé les téléphones portables de dizaines de personnes.

En outre, les éléments de la sécurité urbaine dans la wilaya d’Oran ont réussi à attraper la jeune fille spécialisée dans le vol de téléphones portables dont le terrain de prédilection pour commettre ses forfaits étaient des commerces destinés à la gente féminine notamment au niveau des salons de coiffure pour femmes, faisant, ainsi plus de 20 victimes.

La jeune femme a été attrapée en flagrant délit de vol

L’enquête et l’opération d’arrestation a été menée sur la base d’un certain nombre de plaintes déposées par les victimes dans diverses zones de urbaines indiquant qu’elles avaient été volées par une fille inconnue qui visait principalement les femmes se trouvant dans des magasins. Et ce, après que des vidéos de son mode opératoire aient été partagés sur des pages Facebook.

Donnant aux services de sécurité, une piste sérieuse pour commencer leurs investigations approfondies, tandis qu’une brochure de recherche a été relayée sur tout Oran. Grâce à ce dispositif, la criminelle a été arrêtée en flagrant délit, en train de dérober deux téléphones portables.

La jeune fille coupable de plusieurs chefs d’accusation, comparaîtra bientôt devant la justice de la wilaya d’Oran