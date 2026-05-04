Elle a dérobé 3 milliards à son employeur : une femme trentenaire placée en détention

Le tribunal correctionnel de Dar El Beïda a ordonné le placement en détention d’une femme trentenaire à la prison de de Koléa. Elle est poursuivie dans une affaire de vol portant sur une importante somme d’argent au préjudice de l’entreprise privée qui l’employait, située à Mohammadia (Alger).

Selon les éléments de l’enquête, la mise en cause a profité de l’absence de son employeur, gérant d’une société spécialisée dans l’importation et l’exportation du Coran, durant le mois sacré de Ramadan, pour s’emparer d’une somme estimée à 3 milliards de centimes, en utilisant des clés contrefaites.

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Les accusations portées et l’enquête

L’accusée est poursuivie pour abus de confiance et vol avec usage de fausses clés, à la suite d’une plainte déposée par la victime, à savoir le propriétaire de l’entreprise. Dans sa déposition, ce dernier accuse une employée travaillant à ses côtés depuis neuf ans d’avoir dérobé la somme en question. Il explique avoir découvert la disparition de l’argent dans le tiroir de son bureau, au siège de la société, après son retour de la wilaya de Bou Saâda, où il s’était rendu dans le cadre d’une action caritative consistant à distribuer des colis alimentaires à des familles nécessiteuses durant le Ramadan.

La victime a également expliqué que la victime a cherché à confirmer son absence de la capitale. A son retour, il constate la disparition d’une somme importante, correspondant aux revenus générés par son activité d’import-export du Coran.

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La prévenue nie toute implication dans le vol

Les investigations menées par les services de police ont révélé que la suspecte s’est rendue au siège de l’entreprise un jour de week-end, dissimulant son identité en portant le voile, selon les témoignages recueillis. Ensuite, elle a passé un certain temps dans les locaux avant de quitter les lieux, laissant derrière elle une paire de lunettes de soleil sur le bureau de la victime, objet retrouvé par les enquêteurs.

Lors de son audition, la prévenue a catégoriquement nié toute implication dans le vol, affirmant n’avoir jamais pénétré dans le bureau de son employeur durant son absence au cours du mois de Ramadan. Elle devra comparaître devant le tribunal le 17 mai prochain pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

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