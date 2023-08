Elizabeth Moore Aubin s’émerveille devant les gâteaux traditionnels algériens

L’Algérie est connue pour ses mets riches et sa cuisine savoureuse. Rappelons à de nombreuses reprises, plusieurs plats et spécialités algériennes se distinguent dans des classements internationaux. Certains voyageurs étrangers visitent l’Algérie rien que pour gouter à cette cuisine.

Par ailleurs, la pâtisserie traditionnelle algérienne séduit ses dégustateurs. D’ailleurs, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Elizabeth Moore Aubin se met à la tentation de découvrir de nouveaux gâteaux algériens et de connaitre davantage sur ce pays.

Connue pour ses vidéos où elle goute pour la première fois des mets algériens, Elizabeth Moore Aubin a décidé cette fois de tester la pâtisserie traditionnelle algérienne. En effet, la vidéo montre l’ambassadrice US en train de découvrir avec curiosité et enthousiasme une sélection alléchante de gâteaux traditionnels.

Debout devant ces pâtisseries et accompagné par la cheffe algérienne Rosa, Elizabeth Aubin fait d’abord connaissance de chacun de ces modèles. Makrout ellouz, Makrout Maassel, Dziriettes et Tcharek sont autant de friandises qui s’inscrivent parmi les recettes de nos grands-mères transmises de génération en génération. « C’était vraiment plaisant d’apprendre les noms variés de certains gâteaux algériens avec Rosa » commente l’ambassadrice US.

Par ailleurs, la femme américaine ne s’est pas arrêté à ce niveau. L’étape de la dégustation commence et l’ambassadrice US en Algérie n’a pas hésité à montrer sa joie tandis qu’elle goute à ces gâteaux. « gouter aux différents gâteaux algériens était un vrai plaisir » écrit Elizabeth Moore Aubin dans son tweet.

Trying different 🇩🇿 sweets was a delight! It was great fun to learn the different names of a few Algerian sweets with Rosa. What should I try next? #USinDZ pic.twitter.com/gliZimhfpH

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) August 20, 2023