Elizabeth Moore Aubin évoque les investissements américains en Algérie

L’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique, Elizabeth Moore Aubin, a confirmé qu’elle mettra l’accent sur les investissements américains dans les secteurs industriel et culturel. Mais aussi sur le renforcement de la coopération commerciale algéro-américaine ; et le renforcement des investissements américains, notamment dans les domaines de l’industrie, du logement et de la santé. Elle a aussi évoqué l’éducation, en la classant comme priorité non moins importante que d’autres dossiers pour l’enseignement de l’anglais.

Lors de sa récente visite dans la wilaya d’Oran, l’ambassadrice américaine a déclaré qu’il est évident que les Etats-Unis et l’Algérie développent des relations bilatérales caractérisées par la continuité et la dynamique à tous les niveaux. Que ces relations soient politiques, économiques ou humanitaires. En ajoutant, lors de sa rencontre avec le wali de la wilaya d’Oran, Said Sayoud, que sa visite à Oran avait été précédée par d’autres visites de hauts responsables de son pays en Algérie. Ces dernières visent à promouvoir des valeurs et des intérêts communs, et à approfondir les visions identiques d’un ensemble de questions d’intérêt commun entre les deux pays.

L’ambassadrice affirme le soutien des Etats-Unis pour les positions de l’Algérie

Elizabeth Moore Aubin a aussi souligné que les États-Unis soutiennent toutes les positions de l’Algérie, en particulier celles de la promotion de la paix et de la stabilité. Et ce, conformément aux intérêts communs entre les deux pays, soulignant que tous les contextes actuels confirment le succès de l’Algérie dans le retour de sa diplomatie sur la scène internationale.

En Outre, la diplomatie américaine a déclaré qu’elle aspire à renforcer les investissements américains en Algérie, au vu de la volonté politique de ce pays d’ouvrir les investissements aux étrangers. En expliquant qu’elle invitera les entreprises américaines à entrer sur le marché algérien ; et travaillera à persuader les grandes sociétés d’investissement actifves dans le secteur économique de se rendre prochainement en Algérie.

Enfin, l’ambassadrice a souligné que les États-Unis considèrent l’Algérie comme un allié stratégique et une plate-forme principale vers le continent africain. Comme en témoigne le fait que son pays cherche à atteindre un échange commercial avec l’Algérie d’environ 6 milliards de dollars d’ici 2025.