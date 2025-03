Eliminatoires Mondial 2026 : Atal évoque les deux matchs face au Botswana et au Mozambique

Youcef Atal se dit optimiste de réaliser la victoire au Botswana, malgré les conditions difficiles. Il assure qu’il est prêt à tenir son rôle si Valdimir Petkovic lui fera appel.

C’est à partir de la trêve internationale du mois de mars que la sélection nationale va renouer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Elle affrontera le Botswana en déplacement, le 21 mars à Francistown (14h), avant d’accueillir le Mozambique le 25 mars au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (22h).

Youcef Atal évoque le match face au Botswana, qui se jouera en diurne en plein mois de Ramadan. « On sait que notre mission s’annonce ardue. Ce n’est pas évident de jouer un match en Afrique, au début d’après-midi et en plein jeûne. Mais on est prêts à relever le défi et on doit être prêts sur tous les plans, notamment sur le plan mental », dira-t-il à l’issue du match face à Al-Wasl, en Ligue des champions d’Asie.

En tête du groupe G, l’équipe d’Algérie devra remporter les deux prochains matchs pour espérer prendre le large à la première place. Deux matchs qui constituent un tournant important pour la qualification pour le Mondial américain. « Si on veut se qualifier pour la Coupe du Monde, on ne doit rien laisser au hasard, mais plutôt faire en sorte de gagner tous les prochains matchs », ajoute-t-il.

Enfin, il se dit prêt pour le prochain stage des Verts. « Je suis prêt à tenir mon rôle lors des deux prochains matchs de l’équipe nationale. Je ne vais ménager aucun effort pour contribuer aux victoires face au Botswana et au Mozambique ».

Atal s’offre un bijou et ouvre son compteur but avec Al-Sadd

L’international algérien Youcef Atal a inscrit son premier but sous les couleurs d’Al-Sadd lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions asiatique contre Al-Wasl. Dans une rencontre cruciale, son équipe s’est imposée 3-1 malgré l’ouverture du score adverse.

Le latéral algérien a marqué à la 30e minute grâce à une action individuelle remarquable, éliminant le défenseur colombien Alexis Pérez avant de surprendre le gardien d’une frappe astucieuse. Ce but a contribué au succès d’Al-Sadd, aux côtés des réalisations de Moustafa Tarek et Akram Afif.

« Certes, on a mal entamé le match, mais on a vite réussi à rectifier le tir. Je suis aussi content de mon but et d’avoir contribué à la victoire de mon équipe », a-t-il déclaré.

Arrivé au Qatar en septembre 2024, Atal retrouve progressivement son meilleur niveau. Après avoir déjà délivré trois passes décisives (une en Ligue des Champions et deux en championnat), ce but confirme sa montée en puissance. Cette performance arrive à point nommé avant son retour en sélection algérienne, où il est attendu dès le 17 mars pour les éliminatoires de la CAN 2025.

Cette prestation convaincante pourrait faire de lui un élément clé dans le dispositif de Vladimir Petković pour les prochaines échéances de l’équipe nationale algérienne face au Botswana et au Mozambique.