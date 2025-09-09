Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Somalie – Algérie, un pays proposé

L’équipe d’Algérie devrait avoir l’avantage de jouer le prochain match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Somalie en Algérie. En attendant une confirmation officielle de la Fédération algérienne de football (FAF).

La sélection nationale reste toujours en tête du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec 19 points et à quatre points d’écart sur ses deux premiers poursuivants, le Mozambique et l’Ouganda (15 points).

Elle aura besoin de trois points seulement pour valider son billet qualificatif pour le Mondial américain. Lors de la prochaine journée des éliminatoires, elle pourrait bien avoir l’avantage de jouer le match à domicile.

Un avantage pour les Verts

Le match prévu contre la Somalie, théoriquement à l’extérieur, devrait se jouer finalement en Algérie le 10 octobre prochain, rapportent plusieurs médias algériens. Cette décision résulte d’un accord entre les fédérations des deux pays, la Somalie n’ayant pas de stade fixe pour accueillir ses rencontres internationales.

Si le lieu exact de la rencontre reste à déterminer, Tizi-Ouzou semble peu probable comme choix. Un facteur important dans cette décision est que la Somalie doit également « recevoir » le Mozambique lors de la 10e journée, nécessitant ainsi l’utilisation d’une même enceinte pour ces deux matchs durant la fenêtre FIFA d’octobre.

Cette situation n’est pas nouvelle pour la Somalie qui, depuis le début des éliminatoires, a dû organiser ses matchs « à domicile » dans différents pays. Cette fois-ci, ce déplacement particulier pourrait offrir à l’Algérie l’opportunité historique de se qualifier pour le Mondial 2026 devant son public.

En attendant que la Fédération algérienne de football confirme l’information sur ses différents canaux, les supporters algériens espèrent célébrer la qualification de leur équipe à domicile. La victoire face à la Somalie assurerait la présence de l’Algérie à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le changement dans la continuité de Petkovic déçoit

Arrivé en mars 2024 pour succéder à Djamel Belmadi à la tête de l’équipe nationale d’Algérie, Vladimir Petkovic devait incarner le renouveau tant attendu. Pourtant, un an et demi après sa prise de fonction, le constat est mitigé : la révolution promise n’a pas eu lieu.

Malgré un discours initial prometteur de « reconstruction depuis zéro » et quelques tentatives d’intégration de nouveaux joueurs lors des FIFA Series, le sélectionneur suisse est rapidement retombé dans les travers de son prédécesseur. Il persiste à faire confiance à des cadres déclinants comme Brahimi et Benrahma, tandis que des talents prometteurs comme Dorval, Titraoui ou Kadri restent écartés.

Le staff technique pose également question, avec un adjoint Davide Morandi au CV peu convaincant et un Nabil Neghiz qui n’apporte pas les garanties espérées. Si l’équipe est proche de la qualification pour le Mondial 2026, le jeu proposé et l’absence de renouvellement déçoivent.

Bien que les résultats soient au rendez-vous sur le plan comptable, l’identité de jeu et la fraîcheur promises tardent à se manifester. La sélection algérienne semble prisonnière d’une continuité qui rappelle étrangement l’ère Belmadi, loin de la refondation annoncée par la Fédération algérienne de football.