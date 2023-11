Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : l’Algérie s’empare de la tête du groupe G

La sélection nationale affiche d’ores et déjà sa grande ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde-2026. Ayant réalisé le carton plein lors des deux premières journées des éliminatoires, les résultats des deux matchs Botswana-Guinée et Somalie-Ouganda lui ont permis de s’emparer de la tête du groupe G.

Tout le monde est unanime à dire que l’équipe d’Algérie est la grande favorite du groupe G pour se qualifier pour la Coupe du Monde-2026. Elle a d’ores et déjà affiché sa grande ambition d’atteindre cet objectif. Et ce, après avoir entamé les éliminatoires en fanfare. Vainqueur à domicile face à la Somalie (3-1), elle a réalisé l’exploit face au Mozambique, en allant s’imposer face au Mozambique (0-2).

Les deux autres matchs du groupe, Botswana-Guinée et Ouganda-Somalie, ont eu lieu cet après-midi. Le moins que l’on puisse dire, est que les résultats des matchs ont fait les affaires de la bande à Belmadi. En effet, la victoire du Botswana et de l’Ouganda, tous les deux par la plus petite des marges, ont permis à l’EN de s’emparer de la tête du groupe.

Après le déroulement de deux journées des éliminatoires, l’Algérie prend la tête du groupe avec 6 points, suivie du Botswana, la Guinée et l’Ouganda (3 points) et enfin la Somalie en bas du classement avec zéro point.

Rappelons que la 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial américain auront lieu lors de la date FIFA du mois de juin 2024. La sélection nationale accueillera la Guinée, avant d’affronter l’Ouganda en déplacement. Les deux matchs auront lieu entre le 3 et le 10 juin 2024. Le capitaine Mahrez et consorts feront en sorte de les remporter et prendre ainsi le large à la tête du groupe G.