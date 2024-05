Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : la date et le lieu du match Ouganda – Algérie connus

La fédération algérienne de football a communiqué la date et le lieu du match Ouganda-Algérie le mois de juin prochain. Il aura bel et bien lieu à capitale ougandaise Kampala.

Après l’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations-2023, la sélection nationale a disputé le tournoi amical FIFA le mois de mars dernier. Ce fut une nouvelle ère avec le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic. C’est à partir du mois prochain qu’elle va renouer avec la compétition officielle.

En effet, ce sera à l’occasion de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, avec le déroulement de deux journées. D’abord, l’équipe d’Algérie accueillera la Guinée, dans le cadre de la 3e journée. Un match qui aura lieu le 6 juin au stade Nelson Mandela à 20h. Ensuite, elle donnera la réplique à l’Ouganda en déplacement, pour le compte de la 4e journée. La date et le lieu ainsi que le coup d’envoi du match sont enfin connus.

Ouganda – Algérie : quand, où et quelle heure le match ?

La fédération algérienne de football a communiqué la date, le lieu ainsi que l’heure du coup d’envoi du match Ouganda-Algérie. En effet, il se jouera officiellement le 10 juin prochain à la capitale ougandaise Kampala, à Nelson Mandela Stadium. Et ce, suite à l’homologation de ce dernier par la Confédération africaine de football pour abriter les matchs officiels.

Quant au coup d’envoi, il a été fixé à 16h (17h heure algérienne). “La Fédération algérienne de football (FAF) informe que la rencontre Ouganda-Algérie, comptant pour la quatrième journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026, aura lieu le lundi 10 juin 2024 au Mandela National Stadium à Namboole (Kampala).

Le coup d’envoi est fixé à 16h (GMT), 17h (heure algérienne)”. Lit-on dans le communiqué de la FAF.

Rappelons que la sélection nationale est en tête du groupe G des éliminatoires du Mondial américain de 2026, après avoir remporté les deux premières journées, respectivement face à la Somalie (2-1) et au Mozambique (2-0). Elle est suivie du Botswana, la Guinée, l’Ouganda et le Mozambique (3 points pour chacun) et enfin la Somalie avec 0 point.