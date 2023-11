Eliminatoires CdM 2026 / Mozambique 0 – Algérie 2 : précieuse victoire des Verts

La sélection nationale a enchainé une nouvelle victoire face au Mozambique, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, sur le score de deux buts à zéro. Elle arrache les précieux trois points qui lui ont permis de prendre la tête du groupe.

Pour revenir à la physionomie du match, les joueurs de la sélection nationale peinent à rentrer dans le match. La situation se complique un peu après la sortie précoce de Mandi et Slimani après avoir contracté des blessures, due au mauvais état de la pelouse du stade.

C’est plutôt le Mozambique qui se montre dangereux durant la première mi-temps. Profitant de la rapidité de ses attaquants ailiers, il s’est procuré pas moins de trois occasions franches. Mandréa sauve les meubles.

La seule occasion dangereuse de la sélection nationale, c’est celle de Gouiri dans les derniers instants du premier half. En effet, l’attaquant Rennais a failli ouvrir le score d’une frappe du côté gauche, à la suite d’un joli travail collectif, mais la balle heurte le poteau gauche du gardien de but mozambicain. C’est donc sur le score vierge que la première mi-temps s’achève.

Chaibi débloque la situation

Au retour des vestiaires, Djamel Belmadi renforce son milieu de terrain. Il sacrifie l’attaquant Gouiri pour aligner à sa place Hicham Boudaoui. Un changement qui porte ses fruits puisqu’on voit une très bonne maitrise de jeu de la part de la sélection nationale.

Il faut dire que la deuxième mi-temps sera marquée par une domination totale des Verts. Après avoir exercé une forte pression sur les bois adverses, leurs efforts seront enfin récompensés à la 69e minute. Amoura reprend une balle dans le milieu de terrain, il se lance et tente le tir, la balle, qui heure la transversale, revient sur les pieds de Chaibi qui débloque enfin la situation.

Zerrouki assomme les Mozambicains

L’ouverture du score de la sélection nationale fera réagir les Mozambicains. En effet, ils vont exercer une pression terrible sur les bois de Mandréa. Mais ils se contentent par des tentatives timides, sans danger sur le portier des Verts.

On joue la 80e minute, Zerrouki se lance dans une contre-attaque. Il s’empare du gardien de but adverse et sans aucune difficulté, il double la mise. Un but qui assomme les Mozambicains, faut-il le dire.

Les protégés de Belmadi vont gérer intelligemment la suite du match. Et c’est donc sur le score de deux buts à zéro, en faveur de l’Algérie, que l’arbitre rwandais siffle la fin du match. La sélection nationale réalise le plus important. Une nouvelle précieuse victoire qui lui permet de poursuivre son bonhomme de chemin dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026