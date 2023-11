Eliminatoires CdM 2026 / Algérie 3 – Somalie 1 : les Verts ont joué avec le feu

La sélection nationale a entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 sur une bonne note. En accueillant la Somalie au stade Nelson Mandela, elle s’est imposée, difficilement, sur le score de trois buts à un.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts l’entament en fanfare. Deux minutes seulement après le coup d’envoi, Chaïbi, suite à un joli travail collectif, pénètre dans la surface de réparation et ouvre le score. Un premier qui va motiver davantage les joueurs algériens pour en inscrire d’autres, mais sans parvenir à désaxer la défense somalienne. Bien organisée, cette dernière résiste aux assauts de Mahrez et consorts.

Ensuite, on assiste à un jeu brouillon de la part des protégés de Belmadi. L’adversaire en profite pour créer deux occasions franches. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a failli à remettre les pendules à l’heure. On cite notamment le tir des 20m, dévié difficilement par Mandréa au corner, et la frappe de l’attaquant somalien qui heurte le poteau droit du portier de la sélection nationale.

Toujours à la recherche du but rassurant, les Fennecs vont exercer une forte pression sur les bois adverses. Il va falloir attendre jusqu’au 31e minute pour doubler la mise, signé Bounedjah. Deux minutes avant la fin de la première mi-temps, Atal a failli aggraver la marque d’un tir de 25m, mais la balle heurte le poteau. C’est donc sur le score de deux à zéro en faveur de l’équipe d’Algérie que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Verts ont joué avec le feu

Après la pause citron, Belmadi incorpore Ounas et Amoura à la place de Mahrez et Gouiri. Mais ces deux changements ne vont rien apporter au compartiment offensif.

Il faut dire que le jeu de la sélection nationale reste brouillon. Les attaquants poursuivent leurs assauts, mais en vain, dû à la précipitation et au manque de concentration.

La Somalie profite de la mauvaise prestation des Verts pour réduire score par le biais de Yusuf Ahmad 65’. Cela va donner plus de confiance à l’adversaire qui tentera de remettre les pendules à l’heure. Les supporters algériens croisent les doigts.

Mais la rentrée de Slimani va apporter le punch au compartiment offensif. En effet, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale réussira à aggraver la marquer, en inscrivant le troisième but 80’. Aucune action ne mérite d’être mentionnée pour la suite du match, qui s’achève sur le score de trois buts à un en faveur de l’Algérie.

Victoire difficile, certes, mais la bande à Belmadi réalise le plus important, en arrachant les trois points. Elle sera appelée à confirmer lors du prochain match face au Mozambique, le 19 novembre en déplacement.